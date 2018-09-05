6 Ekim'de askere alınacak ilk bedelli asker isimleri açıklandı mı?

Bedelli askerlikte askere alınacak asker adayları yarın açıklanacak. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik celp dönemleri açıklamıştı.

6 Ekim’de bedelli askerlik kapsamında askere alınacaklar yarın açıklanacak. Bedelli askerliğe başvuranların sayısı 470 bini geçti. 120 bin kişinin ödeme yaptığı belirtildi. Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARINDA SON TARİH 3 KASIM

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar. 3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek