Askerdeyken ataması iptal edilen öğretmen adaylarına iyi haber

Askerliğini yaparken atanan; ancak hemen göreve başlamadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması iptal edilen öğretmenler, askerlik sonrası görevlerine başlayabilecek. Manisa İdare Mahkemesi, askerlik sebebiyle atama sorunu yaşayan öğretmen adaylarını rahatlatacak bir karara imza attı. Askerliğini yaparken, kadrolu öğretmen atamalarında Uşak’ın Sivaslı ilçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na kadrolu öğretmen olarak atanan, ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından göreve başlamadığı gerekçesiyle ataması iptal edilen İbrahim Dağtekin adlı öğretmen adına Eğitimciler Birliği Sendikası’nın açtığı davada, Dağtekin lehine karar çıktı. Böylece Devlet Memurları Kanunu gereği atama sonrası 15 gün içinde görev yerine ulaşamayan öğretmen adayı askerliğinin bitimi sonrası okulunda ders başı yapacak. Mahkeme Heyeti 25.08.2010 tarihinde kararı oybirliği ile aldı.