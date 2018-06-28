Asker sandığından HDP çıktı!

7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’ye çalışan, 16 Nisan 2017 referandumunda ‘Hayırcılar’dan yana tavır alan Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan polislerin sandıklarından AK Parti zaferle çıktı. Bazı subay, astsubay ve askerin sandıklarından önceki yıllarda olduğu gibi HDP’ye rekor oy çıkması dikkat çekti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde polisin oy kullandığı sandıkların birçoğunda AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy patlaması yaşarken, bazı asker lojmanlarında en fazla oyu terör yandaşları aldı.

POLİS LOJMANI “ERDOĞAN” DEDİ

7 Haziran milletvekili seçimlerinde Diyarbakır’daki Şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu’nda HDP’nin bin 545 oy aldığı, AK Parti’nin ise bin 50 oy aldığı ortaya çıkmıştı. Kayapınar ilçesinde bulunan okulda ise son seçimlerde AK Parti oyunu bin 349’a çıkardı. HDP’nin oyu ise bin 176’ya düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bin 750 oy, Selahattin Demirtaş’a da bin 3 oy çıktı.

HAKKARİ’DE ŞOKE EDEN SONUÇLAR

24 Haziran seçimlerinde Hakkari’de asker lojmanlarında kalanların sandığından da HDP birinci parti çıktı. Asker ve memur lojmanlarında kalan memurlar, Sümbül Anadolu Lisesi ile Gazi Mahallesi Kız Meslek Lisesi’nde oy kullandı. Sümbül Anadolu Lisesi’nde HDP rekor oy aldı. HDP, yüzde 80’i aşkın oy alırken, AK Parti’ye yüzde 10 civarlarında oy verildi. Gazi Mahallesi Kız Meslek Lisesi’nde oy kullanan askerlerin sandığından PKK’nın cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a 2 bin 386 oy çıktı. Aynı okulda terörle canla başla mücadele eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise 454 oy verildi.

FETÖ’CÜLER HÂLÂ AKTİF

Polislerin oy kullandığı Diyarbakır Şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu’nda 7 Haziran’da HDP’ye 1545, AK Parti’ye 1050 oy çıkmıştı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise HDP 1176’ya düştü, AK Parti ise 1349’a çıktı. Bölgedeki birçok okulda benzer sonuçların çıkması, polis teşkilatında büyük ölçüde temizlenen hain FETÖ militanlarının askeriyedeki etkinliğinin ise hâlâ sürdüğü yorumlarına yol açtı.

TSK’DA GEREKLİ TEMİZLİK YAPILDI MI?

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yayınlanan KHK’larda daha önce kimlikleri ve faaliyetleri bilinen FETÖ’cü TSK mensupları listeler halinde ihraç edilmişti. İhraç edilen TSK mensubu FETÖ’cülerin büyük bölümü halen tutuklu olarak yargılanıyor. Ancak, FETÖ’yle mücadelede yürütülen adli soruşturmalarda elde edilen veriler ise, TSK içindeki FETÖ’cülerin sayısının ihraç edilenlerle sınırlı olmadığına işaret ediyor.

AKİT NE YAZMIŞTI?

Gazetemiz Akit; 3 yıl önce yaptığı yayınlarda, Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan subay, astsubay ve polislerin ‘Abi’lerin talimatları doğrultusunda, HDP’yi desteklediğini ortaya çıkarmıştı. 7 Haziran seçimlerinde Gazi mahallesi Kız Meslek Lisesi’nde oy kullanan polis ve eşlerinden 239 kişi HDP’ye oy vermişti. HDP yüzde 85.66 oy alarak birinci parti olurken aynı sandıkta AK Parti; yüzde 8.96 oy oranıyla ikinci parti olmuştu. Sümbül Anadolu Lisesi’nde oy kullanan subay ve astsubayların yüzde 85.4’ü HDP’ye oy vermişti. AK Parti sandıktan yüzde 4.9’la üçüncü parti olarak çıkarken, polislerin oy kullandığı sandıkta HDP birinci parti olmuştu.

MUHAMMED UZUN/İSTANBUL