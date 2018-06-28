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Asker sandığından HDP çıktı!

Diyarbakır ve Hakkari gibi illerde görev yapan askeri personelin oy kullandığı sandıklardan HDP ile Demirtaş’ın birinci çıkması, ‘Kripto FETÖ’cülerle mücadelede istenilen neticeye ulaşılamadığını’ gözler önüne serdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:08
Asker sandığından HDP çıktı!

7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’ye çalışan, 16 Nisan 2017 referandumunda ‘Hayırcılar’dan yana tavır alan Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan polislerin sandıklarından AK Parti zaferle çıktı. Bazı subay, astsubay ve askerin sandıklarından önceki yıllarda olduğu gibi HDP’ye rekor oy çıkması dikkat çekti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde polisin oy kullandığı sandıkların birçoğunda AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy patlaması yaşarken, bazı asker lojmanlarında en fazla oyu terör yandaşları aldı.

POLİS LOJMANI “ERDOĞAN” DEDİ

7 Haziran milletvekili seçimlerinde Diyarbakır’daki Şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu’nda HDP’nin bin 545 oy aldığı, AK Parti’nin ise bin 50 oy aldığı ortaya çıkmıştı. Kayapınar ilçesinde bulunan okulda ise son seçimlerde AK Parti oyunu bin 349’a çıkardı. HDP’nin oyu ise bin 176’ya düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bin 750 oy, Selahattin Demirtaş’a da bin 3 oy çıktı.

HAKKARİ’DE ŞOKE EDEN SONUÇLAR

24 Haziran seçimlerinde Hakkari’de asker lojmanlarında kalanların sandığından da HDP birinci parti çıktı. Asker ve memur lojmanlarında kalan memurlar, Sümbül Anadolu Lisesi ile Gazi Mahallesi Kız Meslek Lisesi’nde oy kullandı. Sümbül Anadolu Lisesi’nde HDP rekor oy aldı. HDP, yüzde 80’i aşkın oy alırken, AK Parti’ye yüzde 10 civarlarında oy verildi. Gazi Mahallesi Kız Meslek Lisesi’nde oy kullanan askerlerin sandığından PKK’nın cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a 2 bin 386 oy çıktı. Aynı okulda terörle canla başla mücadele eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise 454 oy verildi.

FETÖ’CÜLER HÂLÂ AKTİF

Polislerin oy kullandığı Diyarbakır Şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu’nda 7 Haziran’da HDP’ye 1545, AK Parti’ye 1050 oy çıkmıştı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise HDP 1176’ya düştü, AK Parti ise 1349’a çıktı. Bölgedeki birçok okulda benzer sonuçların çıkması, polis teşkilatında büyük ölçüde temizlenen hain FETÖ militanlarının askeriyedeki etkinliğinin ise hâlâ sürdüğü yorumlarına yol açtı.

TSK’DA GEREKLİ TEMİZLİK YAPILDI MI?

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yayınlanan KHK’larda daha önce kimlikleri ve faaliyetleri bilinen FETÖ’cü TSK mensupları listeler halinde ihraç edilmişti. İhraç edilen TSK mensubu FETÖ’cülerin büyük bölümü halen tutuklu olarak yargılanıyor. Ancak, FETÖ’yle mücadelede yürütülen adli soruşturmalarda elde edilen veriler ise, TSK içindeki FETÖ’cülerin sayısının ihraç edilenlerle sınırlı olmadığına işaret ediyor.

AKİT NE YAZMIŞTI?

Gazetemiz Akit; 3 yıl önce yaptığı yayınlarda, Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan subay, astsubay ve polislerin ‘Abi’lerin talimatları doğrultusunda, HDP’yi desteklediğini ortaya çıkarmıştı. 7 Haziran seçimlerinde Gazi mahallesi Kız Meslek Lisesi’nde oy kullanan polis ve eşlerinden 239 kişi HDP’ye oy vermişti. HDP yüzde 85.66 oy alarak birinci parti olurken aynı sandıkta AK Parti; yüzde 8.96 oy oranıyla ikinci parti olmuştu. Sümbül Anadolu Lisesi’nde oy kullanan subay ve astsubayların yüzde 85.4’ü HDP’ye oy vermişti. AK Parti sandıktan yüzde 4.9’la üçüncü parti olarak çıkarken, polislerin oy kullandığı sandıkta HDP birinci parti olmuştu.

MUHAMMED UZUN/İSTANBUL

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:08
  1. Hakkari
  2. Diyarbakır
  3. TSK
  4. FETÖ

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn15 sa önce
    halkın büyük çoğunluğu akp ye oy veriyor fakat akp içinde iş bilen dürüst namuslu milletvekil çok az. çoğuda cahil. işleri ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. akp içinde iş bilen eleman milletvekilleri aranıyor yoksa sonuç çok vahim olacak. katara süt ürünü ihracatı yapılıyor ertesi gün süt ürünleri %25 en az zamlanıyor. bu ihracatı yapmadan önce iç piyasayı düşünecek adam gibi adam akıllı adam aranıyor. yani iş bilen yok galiba akp de
  • DürüstDürüst17 sa önce
    Boşuna fetö ile mücadelede elde var sıfır demiyoruz,işe şu veya bu sebeple duygusallıkbilinçli olarak karıştırıldı ve başarı çok zorlaşacak.Askerye,YÖK-BAĞLI kurumlar,Adli kurumlar,....siyasi ve bürokratik başlar büyük çoğunlukla tam siper.Sorumlu başta idareciler sonra da hepimiziz.
  • tomtomtummytomtomtummy18 sa önce
    Sandik listeleri mevcut. Butun yapilmasi gereken haklarinda FETO uyesi olduklarina dair ciddi suphe olusturan dosyayi hazirlayip, yargidan karar cikartip, telefon kayitlarina, banka hesaplarina, akraba baglantilarina bakar, FETOculeri tespit edersin. O kadar zor bir olay degil. Yeterki ulkeyi kaos halinde birakip, birilerinin islerine gelince ancak onlem aliyorum, aldim numaralari yapmamalaridir.
  • AhmedAhmed16 sa önce
    İyide (Kahramanmaraştakiler) fetöcü diye tutuklananların hemen hemen hepsi serbest bırakıldı.Hemde seçimlerden önce serbest bırakıldı. Suçsuz ise niye tutuklandılar , suçlularsa neden aynı anda bırakıldılar anlamadım.
  • hercaihercai15 sa önce
    IDAM GELMEZSE NE FETOCU BITER NE DE PKK LI! IDAM GELECEK DIYE MILLETI UMITLENDIRDILER, SADECE O!
  • TahsinTahsin17 sa önce
    Kardeşim ben 8 Ana jet üst komutanlığı 1305 sandıkhepsi HDP ye oy attı askeriyede hala fetöcüler aktif nasıl oluyor kardeşim bu
  • fotor1453fotor145318 sa önce
    Bu sayıları verilen okullarda adece askerler ve polisler oy kullanıyorsa durum çok çok vahim.Askerlerin oy kullanımı sivil vatandaşlara oranla ne kadar haberci arkadaşlar öğrenebilmişmi?
  • mevlütmevlüt18 sa önce
    bu münafıkların yanındabukalemum halt etmiş....bu münafık gavurlar ellibin çeşit renge girer kaybolurlar...
  • eminemin17 sa önce
    fetöcü oldukları ne malüm? kemalist chpli olamaz mı? chpden hdpye oy gitmedi mi?
  • DERVİŞDERVİŞ16 sa önce
    O zaman şehit diye bayrağa sardığımız hainlerden mi bahsediyoruz?
  • haydahayda16 sa önce
    orduda nekadar asker var hepsini ihraç edip yeni orduyu profesyonel pöh den yapacaksın vede hdp ye şu kadar oy çıkmış demeyeceksiniz türkiyenin geleceği askeriyenin eline bırakılamaz pöh de işin içinde olmalı istihbarat toplamalı içerde hayinler ayıklanmalı alayı hayin bunların....sivil orduda kurulmalı yurtdışındaki hainleri takip etmeli...
  • ÖmerÖmer16 sa önce
    O yüzden OHAL devam etmelidir. Bu fetocu köpekleri ve Pkk köpekleri varken OHAL kalkmamalıdır.
  • teomanteoman15 sa önce
    Maalesef Bukalemunlar temizlenmedi. CHP ile FETO aynı zihniyeti temsil ediyorlar. Seçimden önce böyle olacağını tahmin etmek hiç zor değildi.. HDP ye barajı geçirerek ak partiyi 300 milletvekili altına düşürecekleri belliydi..
  • Muhammed azcik samimi olMuhammed azcik samimi ol18 sa önce
    Ne yapacaksin? Uzaydan adam mi getireceksin? Meslekde bilfil 15. 20 yilda yetisen adamlari neyle ikame edecksin Muhammed? Sabirla yavas yavas!
  • yavuz selimyavuz selim17 sa önce
    Su yanlisi yapmayin: bu Ülkede Kürt olmayipta HDPKK yanlisi Aleviler, Atheistler, Koministler.. var. Nisantasindakilerde her halde FETÖcü de degil KÜRT de degil! Bunlar ile mücadelede Fetö gibi ciddiye alinmali. Devletin önemli kademelerine alinmamali bunlar.
  • Muhammed azcik samimi olMuhammed azcik samimi ol18 sa önce
    Ne yapacaksin? Uzaydan adam mi getireceksin? Meslekde bilfil 15. 20 yilda yetisen adamlari neyle ikame edecksin Muhammed? Sabirla yavas yavas!
  • mert memetmert memet14 sa önce
    siz kemalistleri hesaba katmıyorsunuz fetö derken onları gözden kaçırmamak lazım
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 sa önce
    Bu Kripto lar, Biran Önce Bulunup, Görevden Alınmalıdır. Ve Tutuklanmalıdır.
  • LütfiLütfi18 sa önce
    G.Doğuda terörle mücadeleye giden asker ve polisler teröristlerden korkup böyle oy veriyorlarsa oooo o bölgede terör bitmez.
  • İsmail İsmail 18 sa önce
    Ya sütü bozuk ya kanı bozuk şeref yoksunları Rabbim bunların boynunu en yakın zamanda devirsin İnşallah
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