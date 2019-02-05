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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Asker harekete geçti

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 17 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

05 Şubat 2019 Salı 09:18
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Asker harekete geçti

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Kulp ilçelerinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice'nin Çıralı, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Oyuklu ve Türeli köyleri, Kulp'un Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Bayırköy, Bağcılar, Akbulak, Düzce, Temren, Uygur ve Taşköprü köyleri ile bağlı mezralarında bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:18
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