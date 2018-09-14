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ABD'de Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

ABD'nin günlerdir beklediği Florence kasırgası doğu kıyılarında etkisini göstermeye başladı. ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, binlerce askeri acil durum personelinin bölgeye sevk edildiği, bölgede bulunan bazı gemi ve askeri personelin ise güvenlik amacıyla tahliye edildiği bildirildi.

14 Eylül 2018 Cuma 09:15
ABD'de Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

ABD’nin doğu kıyılarında Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı. Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia’da 10 milyon kişiyi etkileyen kasırgada 1 milyonun üzerinde kişi için tahliye emri verildi.

ETKİSİNİ YİTİRMESİNE RAĞMEN HALEN DAHA ÇOK TEHLİKELİ

ABD'nin günlerdir hazırlandığı, Florence kasırgası şiddetli yağış ve rüzgarla doğu kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Yetkililer kasırganın kategorisinin kıyıya yaklaştıkça 4’den 2’ye düşmesine rağmen büyüklüğü nedeni ile halen çok tehlikeli olduğu konusunda halkı sürekli uyarırken tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulunuyor. Kasırganın rüzgar hızı 130 ile 300 kilometre arasında değişiyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, binlerce askeri acil durum personelinin bölgeye sevk edildiği, bölgede bulunan bazı gemi ve askeri personelin ise güvenlik amacıyla tahliye edildiği belirtildi.

"İMKAN VARKEN BOŞALTIN"

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper yaptığı basın açıklamasında bölgede yaşayanları halen imkan varken bölgeleri boşaltmalarını istedi. Cooper, "Fırtına ile gelen dalgalar ölümcül. Rüzgarlar çok güçlü. Hala ayrılmak için zamanınız var" dedi.

Ulusal kasırga Merkezinden son alınan güncellemelere göre, kasırga cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek. Kasırga Merkezi Yöneticisi Ken Graham, "Büyük ve yavaş hareket eden bir fırtına büyük bir tehlikedir ve bizde bu var" dedi.

HALK BİRÇOK KONUDA UYARILDI

Çevre eyaletler ve fırtına dışında kalan bölgelerde kurulan sığınaklara birçok kişi başvururken bölgede bulunan hayvanlarında tahliyesi yapılıyor. Federal Acil Durum Ajansı (FEMA) kasırgaya karşı olabildiğince hazırlıklı olduklarını duyururken çıkan yalan haberlere karşı bir site hazırladıklarını duyurdu. Sitede sığınaklarda hayvanlara izin verilmediği haberi ve FEMA’nın parasız kaldığına dair çıkan dedikoduların doğru olmadığı ifade edildi. Yetkililer en güçlü noktaya bu akşama doğru ulaşacak kasırgada gerçekleşecek elektrik kesintileri, yol kapanmaları ve benzeri durumlara karşı da halkı uyarıyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 09:15
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