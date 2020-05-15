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Asker alımları ne zaman başlayacak? Asker alımları başladı mı son dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı son dakika açıklamasında, bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerinin ertlendiğini bildirmişti. bedelli askerlik tarihleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik 2020 yerleri ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:15:00 - 2020-05-15 16:40:46
Asker alımları ne zaman başlayacak? Asker alımları başladı mı son dakika

 

Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu karar sonrası bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı hakkındaki son gelişmeyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Milli Savunma Bakanı Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmediğini bildirdi. Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak. 5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak gençlerimizin hepsi teste tabi tutulacak. Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler." dedi. Bakan Akar, terörle mücadelede 1 Ocak'tan bugüne kadar 1393 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 

 

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