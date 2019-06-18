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Aşkar, “Zonguldak; madenciliğin belkemiğidir”

Memur-Sen Zonguldak İl Başkanı Kamuran Aşkar, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.

18 Haziran 2019 Salı 10:09
Aşkar, “Zonguldak; madenciliğin belkemiğidir”

Memur-Sen Zonguldak İl Başkanı Kamuran Aşkar, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.


Memur-Sen İl Yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu.


Memur-Sen İl Başkanı Aşkar, GMİS Genel Başkanı Yeşil’e, Kurucu Genel Başkanları Mehmet Akif İnan’ın kaleme aldığı eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye ederken ayrıca GMİS Genel Merkez Yeni Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun dilekleri için de bir demet çiçek sundu.


GMİS’in ülke ve bölge için önemli bir emek kuruluşu olduğunu söyleyen Aşkar, “Zonguldak madenciliğin bel kemiğidir. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bu ülkeye lazım ve vazgeçilmez olan bir kuruluştur. TTK madenciliğin okuludur. Soma da 301 madencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrasında da dedim. Nerede bir kaza olsa oraya ilk önce koşan Zonguldaklı madencidir. Ülkemizin kömüre ihtiyacı var. Ve bu kömür de Zonguldak ta var olduğu müddetçe de bu kurum var olmak zorundadır. El birliği içinde TTK için, maden işçisi için, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için birlikte dayanışmayı daima sürdüreceğiz” dedi.


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Memur-Sen İl başkanı Aşkar ve Yönetim Kurulu’na ziyaretleri için teşekkür ederek, “Sayın başkanımızın söylemiş olduğu destek söylemleri için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi maden işçileri ve örgütlü gücü sendika olarak, bölgemizdeki sivil toplum kuruluşları ile diyaloglarımızı her zaman sürdüreceğiz ve bölgemize ülkemize hizmet etmek için dayanışma içinde olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:09
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