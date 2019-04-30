Aşkale’de ‘Sanat Galerisi’ açılışı
Aşkale Hakkı Pınar İlköğretim Okulu’nun hazırlamış olduğu Sanat Galerisi açılışı yapıldı.30 Nisan 2019 Salı 16:20
Aşkale Hakkı Pınar İlköğretim Okulu’nun hazırlamış olduğu Sanat Galerisi açılışı yapıldı.
İlçe Halk Eğitim Merkezibahçesinde sergilenen Sanat Galerisi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Şube Müdürleri A. Kadir Bildirici, Emin Çomaklı, CHP İlçe Başkanı Celal Top , okul Müdürü Yasin Bodur katıldı.
Açılış kurdelesi kesimi gerçekleştikten sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü Erdem ve katılımcılar öğrencilerin bin bir emek vererek hazırladıkları sanat galerisini gezdiler.
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