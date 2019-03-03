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Aşkale’de kurtuluş coşkusu

Aşkale’nin Düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

03 Mart 2019 Pazar 11:57
Aşkale’de kurtuluş coşkusu

Aşkale’nin Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı düzenlenen törenlerle coşku içerisinde kutlandı.


Hükümet Konağı önündeki etkinlikler, Atatürk anıtına çelenklerin sunumu ile başladı. İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra İstanbul’da faaliyet gösterenAşkale Dallı Köyü Dernek Başkanı Cenk Ateş çelenklerini sundular.


İlçe meydanında tertiplenen ikinci etkinliğe İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu,Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, İstanbul’dan Aşkale Dallı ve Sazlı köyleri Dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Program da Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, günün anlamına uygun konuşmalarını yaptı.


Etkinlikte Aşkale’nin Kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Davetliler bu esnada duygu dolu anlar yaşandı.


Törende Mehter takımı da mini bir konser verirken Erzurum Baş Bar ekibi gösterilerini sergiledi. Kurtuluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler ve ödül takdimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:57
  1. sergi
  2. konser

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