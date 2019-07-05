0553 313 94 23

Aşkale’de feci kaza: 5 yaralı

Erzurum’un Aşkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 18:05
Aşkale’de feci kaza: 5 yaralı

Erzurum’un Aşkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye Erzincan istikametinden gelip Erzurum istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atı.


Aşkale Belediyesi piknik bahçesi mevkiinde yaşanan kazada Münir Borahan idaresindeki12 AS 802 plakalı otomobil belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol ortasındaki refüje ardından karşı şeride geçerek takla attı. Yoldan geçen diğer araçlar durarak kaza yapan araçtakilere yardım ettiler. Polis ve 112 ekiplerine haber verilmesinin ardındanolay yerine gelen 112 ekipleri, Aşkale Belediyesi İtfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücüMünirBorahan ile araçta bulunan Furkan Borahan, Murat Emre Borahan, Fevziye Borahan veMuhammet Emin Borahan Aşkale Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Emir Borahan’ın durumunun ağır olduğu ve Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi. Diğer yaralılar ilçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, günü yükselişle tamamladı
    1. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    2. Amasya’da köy yollarında bitümlü sıcak..
    3. İzmir diken üstünde! Afet bölgesi ilan..
    4. Mardin’de ’Muhasebeye Güçlü Engelliler..
    5. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 4..
    6. UNESCO Babil'i Dünya Miras Listesi'ne..
    7. Adana'da "görevi kötüye kullanma"..
    8. Norveçli eski bakana sığınmacılara..
    9. MİT ve jandarmadan FETÖ/PYD operasyonu
    10. UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor..
    11. Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
    12. Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı..
    13. Aşkale’de feci kaza: 5 yaralı
    14. Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019..
    15. Dışişleri’nden "Sudan” açıklaması
    16. Venezuela'da 22 tutuklu serbest..
    17. METİK ve MIP’ten, Sevgi Evlerinde..
    18. Denizli’deki FETÖ operasyonunda 4..
    19. Çöplerden topladıkları kitaplarla..
    20. Eyüpsultan Belediyesi'nin yaz spor..
    21. Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı..
    22. Sakarya’da traktör kazası: 1 ölü
    23. 912 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA, SİHA..
    25. Norveçli eski bakana sığınmacılara..
    26. Çetinkaya Köprüsü’ne 82 yıl sonra..
    27. OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu
    28. Yardımeli'nden "1 kurban, 1 fidan"..
    29. Çöplü Caddesi’nde genişletme..
    30. Penta Teknoloji, Bilişim 500..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik