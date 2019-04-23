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Aşkale’de 23 Nisan coşkusu

TBMM’nin 99’uncu açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Aşkale’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

23 Nisan 2019 Salı 15:25
Aşkale’de 23 Nisan coşkusu

TBMM’nin 99’uncu açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Aşkale’de düzenlenen törenlerle kutlandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem’in sabah Atatürk Anıtına çelenklerinin sunumu ile tören başladı.


Kaymakamlık makamınaAzra Uğur ve Belediye Başkanlığına ise Y. Taha Karalı isimli öğrencilerin oturması ve istek ve önerilerini anlattı.


Daha sonra törenlerin yapıldığı Hakkı Pınar İlköğretime geçildi. Buradaki törenlere İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Karakaş, Emniyet Müdürü Cesur Öner, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Daire amirleri ve vatandaşlar katılım sağladı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra okul Müdürü Yasin Bodur günün anlamına uygun konuşma yaptı.


Programda öğrencilerin hazırladıkları bir birinden güzel kareografiler izleyicilere sergilendi.


Programda çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:25
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