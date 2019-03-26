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Aşkale Tarım Çalıştayı başladı

Aşkale Kaymakamlığı ve Aşkale Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Tarım Çalıştayı başladı.

26 Mart 2019 Salı 11:45
Aşkale Tarım Çalıştayı başladı

Aşkale Kaymakamlığı ve Aşkale Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Tarım Çalıştayı başladı.


Aşkale Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu Tarım ve Hayvancılığın ilçede önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Tarım ve hayvancılık ülkemizin ulusal beslenmesi ve kalkınması için hayati öneme sahip sektörlerdir. Sektörler, zorunlu ihtiyaç malı üretmesi ve bu mallara ilişkin sürekli talebinin bulunması sanayi ve hizmetler sektörüne girdi sağlaması ve sektör içinde istihdam yaratarak gerek sektörler gerekse bölgeler itibariyle dengeli kalkınma hedefine ulaşılması için de önemli iktisadi fonksiyonlar yüklenmiştir. Bu özellikleri nedeniyle gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hiçbir ülkenin vazgeçemeyeceği sektörler konumundadır. Aynı şekilde ne olursa olsun tüm ülkelerde devlet tarafından prim, destekleme alımları, ucuz kredi politikalarıyla yoğun bir şekilde destek görmektedir. Ne var ki devlet desteğiyle de olsa azgelişmişlerin güçlü tarım ve hayvancılık ülkeleri olarak uluslararası piyasalarda rekabeti yakalama şansları zordur. Zira, sanayi ürünlerine göre düşük katma değerli olan tarım ürünlerinin, uluslar arası piyasalarda fiyatları her zaman sanayi ürünlerinin altında oluşmaktadır. Bu nedenle, tarım ürünlerine dayanarak ihracat gelirlerinin artırılması çoğu ülke için söz konusu değildir. Bizde ilçemizdeki Tarım ve Hayvancılığın gelişimini sağlamak için üretici ve yetiştiricilerimizin her konuda yanlarındayız. Ve her türlü yardıma kurumlarımız olarak hazırız" dedi.


Çalıştay 2 gün boyunca Aşkale Halk Eğitim Merkezinde devam edecek.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
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