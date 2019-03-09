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Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden örnek davranış

Aşkale ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü örnek bir davranışa imza atarak yürekleri ısıttı.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden örnek davranış

Aşkale ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü örnek bir davranışa imza atarak yürekleri ısıttı.


8 Mart Dünya Kadınlar Münasebeti ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem’in girişimleri sonucu Koçak İlköğretim Okulu öğrencileri Erzurum’ da bulunan "Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"ni ziyaret ettiler.


Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün özel izni ile gerçekleşen ziyarette öğrenciler Rehabilatasyon merkezindeki annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günleri’ni çiçekler vererek kutladılar.


Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
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