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Aşkale “Cumhur İttifakı” dedi

2019 yılı mahalli idareler seçiminde Aşkale tercihini Cumhur İttifakından yana kullandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:59
Aşkale “Cumhur İttifakı” dedi

2019 yılı mahalli idareler seçiminde Aşkale tercihini Cumhur İttifakından yana kullandı.


Cumhur ittifakı Aşkale Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Dr. Ahmet Yaptırmış seçimleri zaferle sonuçlandırdı.


Kesin sonuçların açıklanması için teşkilat binasında bekleyen ve çiçeği burnundaki Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış parti binasında partililere hitaben bir konuşma yaptı. Dr Ahmet Yaptırmış konuşmasında, "2019 Yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı adayı olarak seçimlere girdik. Gece gündüz demeden bıkmadan usanmadan yorgunluk nedir bilmeden mahalle mahalle , köy köy ve ev ev dolaşarak tüm ilçe halkımızın desteğini istedik. Bu çalışmalarımızda Kar, kış , soğuk ve çamur demedenAşkale Ak Parti ilçe BaşkanımA. Kerim Polat ve MHP ilçe başkanım Toksöz Kartal, il ve ilçe meclis üyelerimiz , kadın ve gençlik kollarımızla birlikte koordineli çalışarak çalmadık kapı sıkmadığımız el bırakmadık. Bu süreç içerisinde bizlere sıcaklık gösteren ve sandıkta da yanımızda olduklarını verdikleri oylarla bildiren ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün Hasankale’de yaşanan içinde Belediye Başkan Adayımız Ahmet Dölekli ve 4 kişinin bulunduğu otomobilin talihsiz bir trafik kazası yapmış olduğunu öğrendik. Öncelikle hayatını kaybeden Belediye Başkanımızın yeğeni Atilla Dölekli’ye Allah’tan rahmet kazada yaralanan başta Ahmet Dölekli beye ve beraberindekilere acil şifalar diliyorum.”dedi.


“Kazanan Cumhur ittifakı oldu, kazanan Aşkale oldu” diyen Başkan Yaptırmış, “Mazbatamızı aldığımız andan itibaren ilçemiz için hiç vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağız. Şu anda bizlerle birlikte olan ve seçimde bizleri destekleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağolun var olun. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 13:59
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