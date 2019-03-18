0553 313 94 23

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat’tan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:13
Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat’tan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.


Ziyarette tarım ve hayvancılık şehri olan Erzurum’un potansiyelinin geliştirilebilirliği ve Atatürk Üniversitesi ile Aşkale Belediyesinin bu konuda ortak neler yapabilecekleri konuşuldu.


Üniversitelerin, bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektör Çomaklı, Erzurum’un her karışında sorumluluklarının olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Aşkale Belediye Başkanı Şenol Güneş’in ziyaretini de önemsediğini belirten Çomaklı, şehir-üniversite birlikteliğine katkı sağlayan bu ve benzeri ziyaretleri kendilerinin de sık sık gerçekleştirdiğini hatırlattı.


“Şehrimizin Gelişmesi İçin Daha Fazla Ne Yapabiliriz Sorusuna Sürekli Olarak Cevap Arıyoruz”


Kalkınmayı başlatan ve hızlandıran birçok faktörün sayılabileceğini ama bunların içinde en önde gelenin eğitim olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülke olarak büyümenin ve ilerlemenin temelini eğitim kurumlarında yetişen öğrencilerin oluşturduğunu söyledi.


Ulusal kalkınmanın bölgesel ve kentsel kalkınmaya bağlı olduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı: “Şehirler ve bölgeler kalkınmadan bir ülke kalkınmış sayılmaz. İşte bu noktada şehir üniversitesinin önemi ve kalkınmaya etkisi ortaya çıkar. Bir şehri kalkındıran en önemli etken iyi işleyen bir üniversitedir. Üniversiteler şehirlerin kalkınmasına birçok yönden katkı sağlar. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek şehrimizin gelişmesine yönelik neler yapabiliriz sorusuna sürekli cevaplar arıyor, tespit ettiğimiz eksikliklere yönelik projeler üretiyor, işleyen sistemin gelişmesi için de yenilikçi çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.


Atatürk Üniversitesi gibi ülke eğitimine büyük katkı sağlamış ve sağlamaya da devam eden bir kurumun bulunduğu şehirde görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Şenol Polat, bu imkanlardan Aşkale’nin de yararlanması için Rektör Çomaklı’nın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Aşkale’nin eğitim ve kültürel faaliyetlerinin arttırılması noktasında fikir alışverişlerinde bulunduklarını aktaran Başkan Polat, Rektör Çomaklı’nın bilgi ve tecrübelerinden azami ölçüde istifa edeceklerini dile getirerek misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:13
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit annesinin duygulandıran mektubu "Çanakkale" klibinde
    1. Şehit annesinin duygulandıran mektubu..
    2. Başkan Hasan Sayyıdan'dan öz eleştiri
    3. Samsun’da cinsel içerikli kaçak..
    4. 44 polisi şehit eden darbeci pilottan..
    5. İsrail güçleri 8 Filistinliyi..
    6. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    7. Çanakkale’de en çok şehit Bursa’nın..
    8. Kadın judocular, yükseklik kampında
    9. 2019 Nevruz bayramı ne zaman? Nevruz..
    10. Çıldır Kaymakamından Kadınlar Günü..
    11. ASKİ, Feke Akoluk Mahallesi’nin su..
    12. Galatasaray, geri dönüşlerle..
    13. Arnavutköy’de kimyasal fabrikasında..
    14. İtalyan eleştirmenden DOB'un..
    15. Kastamonu'da kaportacıların bitmeyen..
    16. THY’den Toprak Turizm’e bir ödül daha
    17. ÖSO, Azez’de askeri eğitimini tamamladı
    18. (Özel) AK Parti Genel Başkan..
    19. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    20. Muğla’da konut satışları yüzde 26,2..
    21. "Alex, Del Piero'nun kopyasıydı"
    22. Yanal Tolgay'ı çok sert uyardı!
    23. Emeklilerden yeni talep! Kabul..
    24. Kahramanmaraş’ta Çanakkale Zaferi ve..
    25. Japon gelinden Elazığlı kadınlara yoga..
    26. TCMB'den repo ihalesi
    27. 700 bin TL değerindeki hurda altın, 10..
    28. Memur-Sen İl Başkanı Uçak’tan..
    29. Döverek öldürüp yol kenarına attılar
    30. MMO Başkanı Aksoy’dan Çanakkale Zaferi..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu