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Aşk ve sanat engel tanımadı

Antalya'da 5 yıl önce tanışarak birbirlerini seven Türkiye şampiyonu dansçı çift, bedensel engellerinin dansa olduğu gibi aşka da engel olmadığını gösterdi- Düğünlerinde aşk temalı özel bir koreografi hazırlayan Abdulkadir ve Nezihe Ünal çiftinin ilk dansları, konuklara duygusal anlar yaşattı

30 Haziran 2019 Pazar 12:05
Aşk ve sanat engel tanımadı

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 5 yıl önce ilk görüşte birbirlerine aşık olarak evlenme kararı alan Türkiye şampiyonu bedensel engelli dansçı çift, düğünlerinde yaptıkları aşk temalı dans koreografisi ile engellerinin aşka ve sanatlarına engel olmadığını gösterdi.

Aşkın engel tanımadığına en güzel örneklerden birini bedensel engelli 45 yaşındaki Abdulkadir Ünal ve 30 yaşındaki Nezihe Ünal çifti verdi.

Antalya'da yaşayan Abdulkadir Ünal, 20 yaşındayken uğradığı bir silahlı saldırı sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum yaşamaya başladı.

Kamu görevlisi olarak çalışan ve çeşitli sporlarla uğraşan Ünal'ın hayatı 5 yıl önce Nezihe Koçak ile karşılaşınca değişti. Ünal, 6 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olan Nezihe Koçak'a ilk görüşte aşık oldu.

Aşkın vücut bulmuş hali gibi gözüken çift, yaşadıkları tüm üzüntüleri, sıkıntıları unutarak sevgi ve aşk ile dans etmeye başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Dans Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde dans şampiyonu olan çift, mutluluklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

Ailelerinin de onay vermesiyle çift, Muratpaşa ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen düğün ile dünyaevine girdi. Düğünlerinde aşk temalı özel bir koreografi hazırlayan çiftin ilk dansları, konuklara duygusal anlar yaşattı.

- "Eşimle dans etmek daha heyecan verici"

Aynı zamanda bedensel engelli dansta Avrupa Şampiyonluğu da bulunan Abdulkadir Ünal, yaşadıkları tüm zorluklarının ilacının birbirlerine duydukları sevgi olduğunu söyledi.

Ünal, "Onunla evlendiğim için çok heyecanlı ve mutluyum. Danslarımız çok ilgi çekiyor. Düğün için de özel bir dans koreografisi yaptık ve büyük beğeni topladı. Dans etmeyi normalde de çok seviyorum ama eşimle dans etmek daha heyecan verici. Engelimiz ne aşka ne de sanata engel olabilir. İnsan yeter ki kendine engel olmasın. İnsan göz göze bakışarak aşık olabilir, göz kapaklarıyla bile dans edebilir. Kulağınız duymasa da gözünüz görmese de dans da edebilirsiniz aşık da olabilirsiniz. Dans ve aşk insana her şeyi, bütün zorlukları unutturabilir." dedi.

Ünal, eşiyle dünya şampiyonu olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Nezihe Ünal da dans ile hayatının değiştiğini ifade etti.

Eşiyle dans ederken engelini tamamen unuttuğunu anlatan Ünal, "Eşimi çok seviyorum. Birbirimize aşkla bakmamız, dans ederken yaşadığımız heyecanın çevremize de yansımasını sağlıyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:05
  1. aşk
  2. Dans
  3. Düğün
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