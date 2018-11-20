Aşk İksiri Opera Sahnesi'nde

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek komik opera türünün en iyi örneklerinden Aşk İksiri, 24 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yazıldığından bu yana birçok kez farklı yorumlarla sahnelenen Gaetano Donizetti'ye ait Aşk İksiri, ilk kez 1832 yılında Milano'da seyirci karşısına çıktı.

Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek komik opera türünün en iyi örneklerinden sayılan eser, Opera Sahnesi'nde 24 Kasım akşamı seyirciyle buluşacak.

Bir zengin kız, fakir oğlan hikayesi olan Aşk İksiri, Figen Ayhan Karakelle yorumuyla günümüze yakın bir zamanda, bir plaza ofisinde geçiyor.

Açıklamada eserin rejisörü Karakelle'nin esere ilişkin şu değerlendirmesine yer verildi:

"İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia dell’Arte’nin sıkça işlediği sınıfsal temelli bir aşk hikayesini anlatan operayı, bu sınıfsal çerçeveye dayalı dramaturjik yapısını koruyarak 21. yüzyılda bu hikayenin hala bir karşılığı olduğundan hareketle sahnelemeyi bu yaklaşım üzerine inşa ettim. Herkesin daha fazlasını istediği bir dünyada ancak gerçek ve saf olanın arzuladığına ulaşabileceğinin hikayesi…. Köyde geçen romantik bir hikaye ‘izleme’ illüzyonunu, benzeri bir ofisten çıkıp gelen seyircinin karşısında bir ayna efekti oluşturarak ortadan kaldırmak, kendi yaşantısına paralel eylem yapısı ve görsel bir zemin hazırlayarak, seyirciye eserin özetine dair kısa bir yol göstermek hedefimiz."

Alessandro Cedrone'nin orkestra şefliğini yaptığı eserde, dekor Özgür Usta, kostüm Gazal Erten, koro şefi Giampaolo Vessella, ışık Fuat Gök imzası taşıyor.