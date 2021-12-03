  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Aşıyla ilgili korkutan açıklama!
Korona Virüs

Aşıyla ilgili korkutan açıklama!

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Johnson & Johnson aşısının etkisinin 2 ay sonra azaldığını ve bu aşı ile aşılananların 2 ay sonra tekrar aşılanması gerektiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:23:00 -
Aşıyla ilgili korkutan açıklama!

Çekya, Johnson & Johnson'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının etkisinin tahmin edilenden daha hızlı kaybettiğini açıkladı. Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech düzenlediği basın toplantısında, daha önce Johnson & Johnson aşısı ile aşılanan ve üzerinden 2 ay geçen kişilerin tekrar aşılanmaları gerektiğini ve mRNA aşısı ile aşılanabilmeleri için pazartesi günü bir kısa mesaj alacaklarını duyurdu. Bakan Vojtech, “Covid-19 salgını ile çok önemli bir mücadele içindeyiz. Bütün önlemleri alırken bir yandan da aldığımız önlemlerin etkilerini de kontrol ediyoruz. Yapılan çalışmalardan Johnson & Johnson aşısının etkisinin 2 ay sonra beklenenden çok daha fazla bir şekilde azaldığı anlaşıldı. Daha önce Johnson & Johnson aşısı olup üzerinden 2 ay geçen kişiler mRNA aşısı olmaları için bir kısa mesaj alacaklar” dedi.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar tahminleri bir bir tutan Mert Başaran duyurdu: Duydum! İspat edemem ama paranızı buna yatırın
Ekonomi

Altın ve dolar tahminleri bir bir tutan Mert Başaran duyurdu: Duydum! İspat edemem ama paranızı buna yatırın

Daha önceki tahminleri bir bir tutan emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran, altın ve dolarla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulu..
CHP'li İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret
Gündem

CHP'li İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı kuruluşlardan İETT’nin Ayazağa'daki garajına gelir paylaşımı usulü ile rezidans yapılmasına ..
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı!
Siyaset

DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi yönetimi, "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan partinin kurucularından Metin Gürcan ile il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay