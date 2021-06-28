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Korona Virüs Aşıyı etkisiz bıraktı! Koronavirüsten kötü haber
Korona Virüs

Aşıyı etkisiz bıraktı! Koronavirüsten kötü haber

Son dönemde dünyada görülmeye başlanan koronavirüsün Delta varyantıyla ilgili endişelendiren bir haber geldi. Delta varyantının mustasyona uğramış halinin iki doz aşı olan bir kişide görüldüğü açıklandı. Şimdi uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabildiğini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 10:39:00 - 2021-06-28 10:54:06
Aşıyı etkisiz bıraktı! Koronavirüsten kötü haber

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve 4 milyona yakın kişinin hayatına mal olan virüs ile ilgili kötü bir haber geldi.

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta Plus varyantının yarattığı panik giderek büyüyor. Hindistan'da iki doz aşı olan bir kişide de bu varyant görüldü.

Başka bir deyişle Delta Plus, tam doz aşı olmasına rağmen bu kişiye de bulaştı. 65 yaşındaki hastanın Covaxin aşısını olduğu açıklandı.

The Hindu'da yer alan habere göre, bir vaka bir ilk niteliğinde. Zira Delta Plus'ın ilk defa tam doz aşı yapan birine bulaştığı saptandı.

Bu durum Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan "Delta Plus"ın en tehlikeli mutasyon olarak anılmasına neden oldu.
Uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabildiğini araştırıyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, yeni koronavirüs türünün aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabileceği belirtiliyor.
Zira Delta plus'ta ilk olarak Güney Afrika Beta varyantında görülen ve aşı etkinliğini etkilediğine inanılan K417N mutasyonunu da taşıdığı açıklandı.

Söz konusu varyant aralarında ABD, Japonya, Rusya, Hindistan'ın da olduğu 11 ülkede görüldü. Dünya genelinde 200'e yakın kişide görülen varyantın yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

Delta plus'ın belirtileri neler?

Hindistan'ın önde gelen virologları, Delta Plus varyantının Delta ile benzer belirtilere sahip olduğunun altını çiziyor.

Buna göre, en sık görülen Delta Plus semptomları öksürük, ishal, ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı.
Mide ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık ise nadir görülen Delta Plus belirtileri olarak kabul ediliyor.

Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri neler? Delta varyantı nerede hızla yayılıyor?
Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri neler? Delta varyantı nerede hızla yayılıyor?

Sağlık

Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri neler? Delta varyantı nerede hızla yayılıyor?

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