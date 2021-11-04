Aşıyı bitirecek gelişme: Covid-19 hapı geliyor!

Koronavirüs salgınına karşı hap kullanımına onay çıktı. İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından ortaklaşa geliştirilen Kovid-19 hapını onayladığını söyledi. Böylece İngiltere, koronavirüs aşısında olduğu gibi, koronavirüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Kovid-19 hapını onayladığını söyledi.

İlk ülke İngiltere

Aralık ayı başlarında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Korona virüs aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, Korona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

Semptomlara karşı etkili

İngiltere, geçtiğimiz günlerde ABD’li ilaç firması Merck tarafından geliştirilen ve Kovid-19 tedavisindeki ilk hap formundaki ilaçtan 480 bin adet satın almak için anlaşma yapmıştı. Merck’in geliştirdiği Mulnupiravir adlı ilacın, Kovid-19 kaynaklı ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığı ve virüsün ağır semptomlarını hafiflettiği klinik çalışmalarda kanıtlanmıştı.

Hükümet ayrıca, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere, Pfizer tarafından üretilen ve klinik çalışmalarının devam ettiği Ritonavir adlı ilaçtan 250 bin adet sipariş edildiğini aktarmıştı.