  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Aşıya rağmen vaka sayılarının önüne geçilemiyor
Korona Virüs

Aşıya rağmen vaka sayılarının önüne geçilemiyor

Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı 111 milyon 425 bini, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 467 bini, iyileşenlerin sayısı 86 milyon 271 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 21:31:00 -
Aşıya rağmen vaka sayılarının önüne geçilemiyor

Koronavirüs vaka sayısı ABD'de 28 milyon 604 bine, Hindistan'da 10 milyon 982 bine, Brezilya'da 10 milyon 81 bine ve Rusya'da 4 milyon 151 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 111 milyon 425 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 467 bini, iyileşenlerin sayısı 86 milyon 271 bini aştı.

Dünyada yaşanan gelişmeler

ABD'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 milyon doz aşının dağıtımı ertelendi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesinde Kovid-19'a yönelik geliştirilen üçüncü aşının da tescillendiğini bildirdi.

İtalya'da salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının çabalarını onurlandırmak için tesis edilen "20 Şubat Beyaz Önlüklüler Günü" için ilk kez anma etkinliği yapıldı.

İsrail yönetiminin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Beşşar Esed rejimine 1,2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı satın aldığı belirtildi. İsrail ve Filistin sağlık bakanlıklarından yetkililer, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüyle mücadelede teknik iş birliği yapma konusunda anlaştı.

İran, salgındaki vaka artışlarının ardından mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Irak'a açılan 7 sınır kapısından yolcu geçişlerini durdurdu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgına karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde kurulan aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüt etti.

Endonezya'da Cava ve Bali adalarını kapsayan çeşitli Kovid-19 kısıtlamalarının 8 Mart'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da son zamanlarda vaka sayılarının artması nedeniyle sağlıkta "acil durum" 6 ay daha uzatıldı.

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ünlü bir gazetecinin kendisi aracılığıyla sıra almadan aşı yaptırdığını açıklamasının ardından istifa etti.

Avustralya'nın Melbourne, Sidney ve Brisbane kentlerinde Kovid-19 aşısına karşı protestolar düzenlendi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yüksek risk altındaki ülkelerden direkt uçuşla ülkeye gelecek kişilerin, pazar gününden itibaren ülkedeki otellerde 14 gün karantinaya alınacağını duyurdu.

Bu ülkelerin dışındaki yerlerden geleceklerin 7 gün otelde, 7 gün de evlerde karantinaya alınacağı, otellerdeki karantina sürecinde masrafların yolcularca karşılanacağı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın bir tokat daha yedi! Zirve için tarih verildi
Ekonomi

Altın bir tokat daha yedi! Zirve için tarih verildi

Altının ons fiyatı bu hafta 1769 dolara kadar gerileyerek son ayların en dip seviyesini gördü. Yılın en kötü kıymetli metali konumuna gerile..
Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?
İSLAM

Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Kur'an-ı Kerim'e görüşlerini karıştırdığı iftirasını atarak tepki çeken Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öz..
Abdurrahman Dilipak cevapladı: Araplar ihanet etti mi?
Gündem

Abdurrahman Dilipak cevapladı: Araplar ihanet etti mi?

Yeni Akit Yotube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Arap ülkeleri ile ilişkilerimizin tarihi sürecini anlattı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay