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Korona Virüs Aşıya rağmen İsrail’de vaka patlaması yaşanıyor
Korona Virüs

Aşıya rağmen İsrail’de vaka patlaması yaşanıyor

Nüfusun yarısından fazlası koronavirüse karşı aşılanan İsrail'de son altı ayın en yüksek günlük yeni vaka sayısı kaydedildi. Vaka sayısındaki artışta Delta varyantının etkili olduğu düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 16:18:00 -
Aşıya rağmen İsrail’de vaka patlaması yaşanıyor

yeniakit.com.tr

Koronavirüse karşı yürüttüğü aşı kampanyası ile nüfusun yarısından fazlasının aşı olduğu İsrail'de altı aydan beri ilk defa, bir gün içinde 6 binden fazla yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. İsrail’in Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü 6 bin 275 yeni vaka kaydedildi. Hastalığı ağır seyirde geçiren hasta sayısının 400 civarında olduğu açıklanırken, İsrail hastanelerinde halen durumu ciddiyetini koruyan 394 Covid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü belirtildi. 87'sinin durumunun ise “kritik” olduğu belirtildi.

9,4 milyon nüfuslu İsrail'de halkın yüzde 58'i Koronavirüse karşı aşılarını tamamlamış durumda. İsrail Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısının etkililiğinin Haziran ayından beri büyük ölçüde azaldığının gözlemlendiğini açıklamıştı. Son veriler, aşının enfeksiyonu yalnızca yüzde 39 oranında engellediğini ve hastalığı ağır geçirme ihtimalini de yüzde 91 oranında azalttığını ortaya koymuştu. Aşılamada hızlı ilerleme sağlayan İsrail'de aşının etkililiğinin zamanla azaldığının ortaya koyulmasına paralel olarak daha bulaşıcı olan Delta varyantı da ülkede yayılmaya devam ediyor.

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