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Korona Virüs Aşıya rağmen işler iyi gitmiyor: Almanya'da son 1 günde yeni vaka rekoru!
Korona Virüs

Aşıya rağmen işler iyi gitmiyor: Almanya'da son 1 günde yeni vaka rekoru!

Aşıya rağmen Almanya'da koronavirüs salgını artarak ilerlemeye devam ediyor. Ülkede koronavirüs salgınında son 24 saatte 45 bin 326 yeni vaka görüldüğü tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:19:00 -
Aşıya rağmen işler iyi gitmiyor: Almanya'da son 1 günde yeni vaka rekoru!

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam COVID-19 vaka sayısı 5 milyon 430 bin 911'e yükseldi. Son 24 saatte 45 bin 326 yeni vakanın görüldüğü ülkede, aktif vaka sayısı ise 651 bin 500'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 309 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 99 bin 433'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 399,8 olarak belirlendi.

İki doz COVID-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 600 bine yükseldi.

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