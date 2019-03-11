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Asitle yakılan kedi hayata tutundu

Antalya’da iki ay önce asitle yakılan kedinin tedavisi tamamlandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:45
Asitle yakılan kedi hayata tutundu

Antalya’da 2 ay önce kişi ya da kişilerce mezarlıkta gözleri ve ağzı asitle yakılan kedinin tedavisi tamamlandı. Hayata tutunan kedinin ileride bir gözünden operasyon geçirmesi gerekiyor.

 

Kent merkezindeki Andızlı Mezarlığı’nda gezinen ve bakımı çevre esnafı tarafından üstlenilen sokak kedisini vatandaşlar ağzı, gözü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yakılmış şekilde buldu. Büyükşehir Belediyesi hayvan ambulansında bakımı yapılan kedi barınağa götürüldü. Burada tedavisi yapılan ve hayata tutunan kedi yapılan başvurunun ardından Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık tarafından özel bir hayvan hastanesine götürülerek iki aylık tedavisi tamamlandı.



"Genel durumu çok iyi"

 

Kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Cano Duman, “2 ay önce mezarlıkta yüzüne asit dökülerek saldırıya uğrayan ve feci durumda olan kedimiz ‘Köpük’ 2 ay sonunda hastaneden taburcu oldu. Gözüne 6 kalem ilaç yazıldı ve kullanmaya devam edeceğiz. Tamamen iyileştikten sonra sol gözü için açma operasyonu geçirmesi gerekecek. Ancak şu an genel durumu çok iyi ve iki gözü de kurtuldu. Kısırlaştırılma operasyonu da yapıldı. Zamanla psikolojik olarak daha iyi olacak.” dedi.

 

Duman, sokak canlılarına zarar veren hatta onların ölümüne neden olan kişilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:45
  1. Antalya
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