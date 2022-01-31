Aşısızlar için tehlike devam ediyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Uzmanlar, Delta ve Omicron varyantlarının etkisi ile kış aylarında vaka artışlarının en üst seviyeleri görülebileceğinin ön görüldüğünü, ancak aşı sayesinde hastaneye yatış oranlarında salgının ilk günlerinde olduğu kadar yoğunluk yaşamayacağına dikkat çekmişlerdi.

Bilim insanları, 100 binlere dayanan vaka sayılarında sadece, seyahat, alışveriş merkezleri gibi sosyal ortamlara girebilmek, HES kodlarında aşılı görünebilmek için aşı olup, tamamlama aşılarını olmayanların vakaların artmasında büyük pay sahibi olduğuna dikkat çekiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya da koronavirüs tablosunda yaşanan vaka artışlarını Akit’e değerlendirerek, “Bu geçiş dönemi doğum sancısı gibi. Her mutant virüs; yeni bir sorun ve sorularla hayatımıza giriyor. Vakaların bu kadar fazla olması hem çok bulaşıcı Omicron varyantının ülkemizde hızla yaygın hale gelmesi, hem havaların soğuması ile insanların kapalı alanlarda fazla zaman geçirmesi nedeniyle artıyor. Vaka sayılarının artmasından endişe duymaya gerek yok. Ancak asıl tehlike; hâlâ aşının yan etkilerinden korkup, aşı yaptırmayan veya aşılarını tamamlamayan vatandaşlarımız için devam etmektedir” uyarısını yaptı.