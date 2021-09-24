Aşısızlar, aşılıları da tehlikeye atıyor

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın beklenenin üzerinde olduğunu ancak şu an sağlık hizmetlerini aksatacak düzeyde bir sıkıntıya neden olmadığını söyledi. Surel, “Ülkemizde rutin sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde bir aksama olmamasının gayreti içerisindeyiz. Şükürler olsun şu anda böyle bir durum yok. Ancak böyle bir şeyin hiç yaşanmaması için de vaka sayılarını olabilecek en aşağı seviyelerde tutmalıyız” dedi.

Bilim dışı söylemlere itibar edilmesin

Surel, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini ancak halâ istenilen seviyede olmadığının da altını çizerek şunları söyledi: “Teorik olarak aslında hastalığı geçiren ve aşılananların toplamı yüzde 50'nin üzerine çıktığında pandemi etkisinin kırılması gerekiyordu. Salgınlara ilişkin bildiğimiz, klasik bilgi bu. Ancak Kovid-19 pandemisi yeni şeyleri de bize öğretiyor, mutasyonlar aşılanmayan bireyler sebebiyle hızla devam ediyor. Her mutasyon aşının hazırlandığı virüsten farklı bir virüs anlamına geliyor. Dolayısıyla aşılanmayan nüfus var oldukça bu yeni mutasyonların önünü açacağından aşılananların güvenliğini de riske atacak. O yüzden bir an evvel yüksek oranda çift doz aşılanmalara ulaştığımız zaman güvenli bir ortama da kavuşacağız. Bunda da toplumumuzun bilinçlenmesi, bilim dışı söylemlere itibar etmemesi çok önemli. Bunu da Sağlık Bakanlığımızın günlük bilgilendirmeleri, şeffaf paylaşımları ve medya sayesinde büyük oranda sağladığımızı düşünüyorum.”