Aşısız olanlara kısıtlama gelecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama

Türkiye dört bir kolla orman yangınlarında mücadelesini sürdürürken, mağdur olan vatandaşlara da yardım kampanyaları başlatılıyor. AFAD başta olmak üzere, ekipler yangınlara müdahale için çalışmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da yangın bölgesine hareket ettiği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarına değinen ve mağdur olan vatandaşlar için hareke geçildiğini vurgulayan Erdoğan, ‘Eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun şekilde devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı? İçişleri Bakanlığımızın yoğun çalışmaları var, istihbarat örgütlerimizin yoğun çalışmaları var. Bunlardan sonra net ne olabilir, bunu o zaman açıklayabiliriz. Boşverip geçilecek bir iş değil’ dedi.

Erdoğan’a tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sorusu da yöneltildi. Çoğu vatandaş aşısız olanlara kısıtlama gelecek mi? sorusuna cevap bekliyordu.

Başkan Erdoğan, ‘Biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Değişik zamanlarda değişik sesler çıktı. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız, böyle mi olacak gibi... İlk kabinede yine bu konuları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Durumu tekrar ele alacağız. Biz normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Bütün tedbirleri alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız’ dedi.