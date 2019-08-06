Asırlık zeytin ağaçları yeni yerlerine taşındı

Çevreye duyarlılığı ile örnek olan Akhisar Belediyesi, özel bir firmanın inşaat alanında kalan asırlık 2 zeytin ağacını, zarar vermeden başka bir alana nakletti.

Akhisar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 200 yaşın üzerinde 2 adet zeytin ağacını, dikkatli ve titiz bir çalışma ile yeni yerlerine taşıdı.Ağaçlara herhangi bir zarar gelmemesi için dikkatli bir çalışma yürütüldüğünü ve bütün ağaçların yeni yerlerine hasarsız bir şekilde yerleştirildiğini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevre dostu ve doğaya saygılı bir belediye olarak hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Akhisar’ı yeşillendirmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Akhisar Belediyesi, doğa dostu belediyecilik anlayışıyla kesilmek üzere olan 2 adet asırlık zeytin ağacını yeni yerlerine nakletti. Hacıishak Mahallesi’nde özel bir firmanın inşaat alanında kalan ağaçlar Hürriyet Mahallesi’ne özenle taşındı.

Zeytinin başkenti Akhisar’da tek bir ağacın bile çok önemli olduğunu ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Son günlerde özellikle doğaya yönelik saldırıların yapılması bizleri çok üzdü. Tek bir ağacın bile geleceğimiz açısından önemi oldukça büyüktür. Asırlık 2 zeytin ağacımızı kurtararak çevre adına değerli bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Çevre dostu ve doğaya saygılı bir belediye olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah zeytin ağaçlarımız yeni yerlerinde daha uzun yıllar yaşayacak ve bizlere temiz bir hava soluma şansı verecekler” dedi.

İş makineleri ile yerinden büyük özenle sökülen zeytin ağaçlarının yeni yerlerine uyumu için taze dalları budandı ve boydan küçültme yapıldı. Ağaçlar daha sonra vinçler aracılığıyla yeni yerleri olan Hürriyet Mahallesi’ne taşındı ve sulama çalışmaları gerçekleştirildi.