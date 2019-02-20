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Asırlık tapu sorunu çözülüyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası’nda 100 yıldır süregelen tapu sorununa çözüm üretmeye yönelik yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuçlandığını müjdeledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Asırlık tapu sorunu çözülüyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası’nda 100 yıldır süregelen tapu sorununa çözüm üretmeye yönelik yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuçlandığını müjdeledi. Başkan Sözlü, Kızıldağ’da yayla evi bulunan 700 hak sahibinin emlak ve rayiç bedellerinin yarısı üzerinden ödeme yaparak tapularına kavuşacağını duyurdu.


Adana Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü görevlileri, Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda Çukurova bölgesinin gözde yaylalarından 1666 rakımlı Kızıldağ Yaylası’nda hazine adına ‘yaylak’ olarak tescil edilen araziler üzerinde bulunan taşınmazlara yönelik çalışma yaptı. Başkan Sözlü, vatandaşlara 100 yılı aşkın süredir mağduriyet yaşatan tapu sorununun çözümüne yönelik girişimlerde de başarı sağladı.



481 dönüm arazide 700 ev yaylak dışına çıkarıldı


Başkan Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi Harita Şube Müdürlüğü bürokratlarının çalışmalarıyla 700 yayla evinin bulunduğu 481 bin metrekare alanın yaylak dışına çıkarılmasını sağladıklarını, konuyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Adana Valiliği’nin olurlarını aldıklarını ve tapu tescil işlemlerinin başladığını müjdeledi. Kızıldağlı hemşehrilerinin Milli Emlak Müdürlüğü’ne zaman geçirmeden başvurmalarını isteyen Başkan Hüseyin Sözlü, hak sahibi vatandaşların emlak ve rayiç bedellerinin yarısı üzerinden ödeme yaparak tapularına kavuşacağını duyurdu.


Başkan Hüseyin Sözlü, hazine adına yaylak olarak tescil edilen arazilerle ilgili yaptıkları çalışmaların yanı sıra Karaisalı ve Pozantı ilçelerindeki 25 köyde Ramazanoğlu Vakfı’na ait taşınmazlarda işgalci durumda olan vatandaşların bu durumdan kurtarılıp, mağduriyetlerine son vermek için Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte çalışmaların devam ettiğini, en kısa zamanda sevindirici haberi vereceklerini bildirdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
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