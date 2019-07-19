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Asırlık planları bozuldu saldırıyorlar!

Türkiye’yi masada ve sahada yenemeyen Haçlı Batı ve taşeronları kalleş yüzünü gösteriyor. Son dönemde Türkiye’ye gözdağı amaçlı saldırılara başvuran taşeron örgütler; Batı ve Kuzey Afrika ile Ortadoğu’da peş peşe eylemler gerçekleştirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:29
Asırlık planları bozuldu saldırıyorlar!

Başkan Erdoğan önderliğinde asırlık planları bir bir bozan, Afrin’e, Cerablus’a, el-Bab’a harekat düzenleyerek terör koridorunu darmadağın eden, Irak’ın kuzeyine ‘Pençe’ indirerek üst düzey PKK’lıları avlayan, ABD’nin itirazlarına rağmen S-400 hava savunma sistemini envanterine katan, sondaj gemileriyle Kıbrıs açıklarına doğalgaz çıkarması yapan Türkiye’ye karşı Haçlı Batı ve taşeronları kanlı yüzünü gösteriyor.

Türkiye’nin uluslararası çaptaki hamlelerine yönelik yurt dışındaki Türklere yönelik kahpe pusular kuruluyor, savunmasız insanların kanı akıtılıyor.

Kürt bölgesinde alçaklık

Türkiye’ye gözdağı amaçlı saldırılara başvuran taşeron örgütler Batı Afrika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da peş peşe kanlı eylemler gerçekleştiriyor. Son örneğini Irak’taki Türkiye Başkonsolosluğu’nda görevli memurun şehit edildiği hadisenin oluşturduğu alçak saldırılar, son bir aylık zaman zarfında benzer olaylarla etkisini gösterdi.

27 Haziran tarihinde İdlib’deki TSK gözlem noktasına alçak saldırılar gerçekleştirildi. 3 ayrı saldırıda 1 askerimiz şehit edildi, 3 Mehmetçik yaralandı. İlk iki saldırının bölgeye sevk edilen Türk askeri konvoyunun intikali sırasında yapılması, bu intikalden haberdar olma ihtimali bulunan ‘stratejik ortak’ları akıllara getirdi.

Libya’da tehdit ve kaçırma

Takvim yaprakları 30 Haziran’ı gösterirken Türkiye, bu kez Libya’da hedef alındı. ABD destekli darbeyle Libya’da kısmen yönetimi ele geçiren Halife Hafter’e bağlı çeteler, 6 Türkiye vatandaşını kaçırdı. Saldırı öncesinde Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mesmari yaptığı açıklamada, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ve komuta ettiği birliklerine bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini verdi. Türkiye’den Trablus’a inmek isteyen uçakların ve limana girmek isteyen gemilerin düşman olarak görüleceği ve Libya’da yaşayan Türk vatandaşların tutuklanacağını açıklayan Mesmari’nin tehdidi sonrasında 6 kişi alıkonuldu. Türkiye’nin yumruğunu gören çapulcular sürüsü, 6 vatandaşımızı derhal serbest bırakmak zorunda kaldı.

Türk gemisine pusu

Libya’daki alçak eylemin hemen ardından Batı Afrika ülkesi Nijerya’da Türklere saldırı düzenlendi. 16 Temmuz’da Nijerya açıklarında silahlı teröristler, 18 Türkiyelinin bulunduğu gemiye saldırı düzenleyerek 10 gemiciyi esir aldı. Olayın zamanlaması dikkat çekti.

25 yıl sonra ilk

17 Temmuz’da Kuzey Irak’ın Erbil kentinde yapılan saldırıda ise Türkiye Başkonsolosluğu’nda görevli Osman Köse (36) şehit edildi. Irak’taki bir restorana giren sivil giyimli üç saldırganın doğrudan Türklerin masasını hedef aldığı bildirildi. Kanlı olay, 25 yıl sonra ilk kez yurt dışında bir Türk diplomatın şehit edilmesi hadisesi olarak kayıtlara geçti. Suriye, Libya ve Nijerya’da Türklere yönelik gerçekleştirilen saldırıların devamını oluşturan kanlı eylemi, diğer eylemler gibi üstlenen olmadı.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:29
  1. Afrin
  2. Cerablus
  3. el-Bab
  4. Irak
  5. Pençe
  6. PKK
  7. ABD
  8. S-400 hava savunma sistemi
  9. Haçlı Batı
  10. Batı Afrika
  11. Kuzey Afrika
  12. Ortadoğu
  13. Halife Hafter
  14. Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mesmari
  15. Nijerya
  16. Erbil
  17. Recep Tayyip Erdoğan

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