Asırlık nine hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerine katılan "asırlık çınarlar" arasında yer alan Ayşe Karabüber, 114 yaşında yaşamını yitirdi25 Aralık 2018 Salı 14:21
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Ayşe Karabüber'in bir asrı geçen yaşamı bugün sona erdi.
Geçen hafta soğuk algınlığı teşhisiyle Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 Haziran 1904 doğumlu Karabüber, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Ayşe Karabüber'in yeğeni Veyse Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayşe nineyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Kütahya’nın Simav ilçesi Yaykın köyünde defnedileceğini belirtti.
Her seçimde yaşına aldırmadan sandığa gidip oy kullanmaya özen gösteren Karabüber, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetinin tutulduğu Turgutlu 50. Yıl Alanı'na tekerlekli sandalyesiyle gelerek, nöbete katılmıştı.
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