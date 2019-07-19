0553 313 94 23

Asırlık müzik aşığı 35 yıldır koroda keman çalıyor

İzmir'in Bergama ilçesinde, kuruluşunda öncülük ettiği Türk Sanat Müziği Korosu'nda 35 yıldır enstrüman çalan 96 yaşındaki Hüseyin Kocakülah, müziğe olan tutkusuyla dikkati çekiyor- Farklı makamlarda 14 eseri bulunan Kocakülah, ilerleyen yaşına rağmen elinde kemanıyla haftada bir gün müzik çalışmasına katılıyor- Hüseyin Kocakülah: - "Zorlanıyorum ama müzikten vazgeçemiyorum. Müzik benim için bir arkadaş gibi. Müzik beni ayakta tutuyor"- Kocakülah'ın koro arkadaşı Gülten Üze: - "Bence müzik insanın içindeki duygu sesleri. Bu ses de 96 yaşındaki arkadaşımızda fazlasıyla var"

19 Temmuz 2019 Cuma 11:16
Asırlık müzik aşığı 35 yıldır koroda keman çalıyor

İZMİR (AA) - METİN AYDEMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Kocakülah, 35 yıl önce kurulmasına da öncülük ettiği koroda enstrüman çalmaya devam ediyor.

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'ne Türk Sanat Müziği Korosu'nun en tecrübeli isimlerinden Hüseyin Kocakülah, müziğe olan yeteneğini köy enstitüsündeki öğrencilik yıllarında keşfetti.

Enstitüde mandolin sayesinde müzikle tanışan Kocakülah, zamanla keman, ney ve klarnet çalmayı öğrendi. Farklı okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra 1978 yılında emekli olan Kocakülah, bu süreçte müzikten uzaklaşmadı.

Kocakülah, 1984 yılında kurulmasına da öncülük ettiği Bergama Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda aktif görev aldı. 35 yıldır koroyu bırakmayan Kocakülah, şimdiye kadar sayısız konserlere çıktı. Koroda ağırlıklı olarak keman çalan Kocakülah, ihtiyaç olması durumunda eline klarnet ve ney aldı.

Farklı makamlarda 14 eseri bulunan Kocakülah, ilerleyen yaşına rağmen korodan hiç vazgeçmedi. Elinde kemanıyla haftada bir gün müzik çalışmasına katılan Kocakülah, 35 yıldır aralıksız koroda yer aldı.

Yakalandığı sarı nokta hastalığı nedeniyle görme bozukluğu yaşayan Kocakülah, müzik çalışmalarını da doktorunun verdiği büyüteç yardımıyla sürdürüyor.

Hüseyin Kocakülah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koro arkadaşlarının yardımı ve sevgisiyle müziğe sımsıkı tutunduğunu söyledi.

Eğitim aldığı köy enstitüsünde mandolin çalmanın mecburi olduğunu hatırlatan Kocakülah, "İlk müzik aşkım orada başladı ve 3 ayda mandolini öğrendim. Bir sene sonra da elime kemanı aldım. Müzik aşkım o zamandan beri halen devam ediyor." diye konuştu.

- "Müzik beni ayakta tutuyor"

İlerleyen yaşı ve hastalığına rağmen doktorunun verdiği büyüteç yardımıyla müzik çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Kocakülah, 35 yıldır da koro çalışmalarına katıldığını dile getirdi.

Notaları büyüteçle çizdiğini anlatan Kocakülah, "Zorlanıyorum ama müzikten vazgeçemiyorum. Müzik benim için bir arkadaş gibi. Müzik beni ayakta tutuyor. 96 yaşında olmama rağmen müziğe devam ediyorum çünkü bu şekilde çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

- Koroda örnek oluyor

Bergama Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Oğuz Özvardar ise Hüseyin Kocakülah'ın koroda olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kocakülah'ın korodaki çalışmaları hiç aksatmadığına işaret eden Özvardar, "Çalışmalarımız ve konserlerimizde bize kemanı, neyi ve klarnetiyle eşlik eder. Bizde zaman zaman onun eserlerini konserlerimizde seslendiririz. Gayet güzel bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Gülten Üze ise Kocakülah ile aynı koroda görev yaptığını hatırlattı.

Kocakülah'ın müzik tutkusuna hayran olduğunu vurgulayan Üze, "Bence müzik insanın içindeki duygu sesleri. Bu ses de 96 yaşındaki arkadaşımızda fazlasıyla var. Müziğe olan aşkı ve disipliniyle koroda bize örnek oluyor." dedi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:16
  1. Bergama
  2. Hüseyin Kocakülah
  3. koro
  4. Müzik
  5. Sarı leke

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’dan peş peşe yalanlama
    1. İran’dan peş peşe yalanlama
    2. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yahyalı’da..
    3. Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak..
    4. Kaybolan tankere İran'ın el koyduğu..
    5. Nijerya'da silahlı saldırı: 23 ölü
    6. Çalık’a Japonya Devlet Nişanı
    7. Ekmekler değerleniyor, hayvanlar..
    8. Gençlik Tarım Zirvesinde Türkiye’yi..
    9. Ali Ravcı: “Olimpija Ljubljana güçlü..
    10. Köy içme suyu kaynağında bakım onarım..
    11. Gezginler, Bali’yi THY kalitesiyle..
    12. Balkonuna yuva yapan güvercinleri..
    13. Suriye konulu 13. Garantörler..
    14. Başkentte uyuşturucu operasyonu
    15. MHP'li Büyükataman'dan Yunanistan'a..
    16. Bu ilçede park ve tesisler 'güneşle'..
    17. Araç sahiplerine güzel haber! Benzin..
    18. Yeni Malatyaspor’da idari menajerliğe..
    19. Başkan Akın Turgululu esnafla buluştu
    20. Maltepe Belediyesinden üniversite..
    21. Göz torbası deyip geçmeyin
    22. Aksaray Valiliği’nden dolandırıcılık..
    23. Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu..
    24. Varlık barışında bir fırsat daha
    25. Türkiye Finans, Iğdır şubesini açtı
    26. Başkan Altay, Yaz Spor Okulu..
    27. Aksaray’da tarım şurası ortak akıl..
    28. Yıldız Melek Aksoylu: Vücutta biriken..
    29. Hayvan dostları Pamukkale’deki ’Pati..
    30. (Özel) Selin vurduğu köy hayalet..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?