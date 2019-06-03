0553 313 94 23

Asırlık “lüp lüp” geleneğine çocuklardan büyük ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesindeki lüp lüp geleneği yaklaşık bir asırdan bu yana devam ediyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:39
Asırlık “lüp lüp” geleneğine çocuklardan büyük ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesindeki lüp lüp geleneği yaklaşık bir asırdan bu yana devam ediyor. Yeşilova Mahallesi sakinleriyle bayram için ilçe dışından gelen vatandaşlar ve çocuklar lüp lüp hayrına yoğun ilgi gösteriyor.


Yeşilova Mahallesi’nin cami imamı Ahmet Alptekin tarafından yapılan dua ile başlayan etkinliğe 300’e yakın çocuk ve ailesi katıldı. Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Hatice Sarı, arife günü yapılan asırlık lüp lüp hayrının asırlık bir geçmişi olduğunu ifade etti. Sarı, "Bizim çocukluğumuzda evleri gezip, öğrendiğimiz sureleri okuyunca lüp lüp alırdık. Tüm evleri dolaşırdık. Yıllar önce lüp lüp toplayan bir çocuk kazada vefat etti. Sonrasında lüp lüp geleneği toplu olarak burada yapılmaya başlandı" dedi.


Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Ayşe Gönül Acar, "Benim çocukluğumda arife günü arpa suyuna girilerek bayram hazırlıkları başlardı. Senelerdir babam ve babaannem de aynı geleneklerle büyümüş, ben de çocuklarımı böyle büyüttüm. İnşallah nasip olursa torunlarım da bu geleneği aktarmak isterim. Her bayram arifesinde İstanbul’dan geliyorum, burada olmanın lezzeti tadı dünya da hiçbir yerde yok. Bizim için arefe günü başlıyor. Eski köyümüz olan Yeşilova Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte buluşmaktan son derece memnunum” dedi.


İstanbul’dan bayram tatili için gelen Yasemin Keldi, Yeşilova Mahallesi’nde bu geleneğin devam etmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.


Yeşilova Mahallesi’nde mobilya ustası olan İsmail Ölmez de yaklaşık bir asırlık geleneği bugün yine gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ölmez, “Daha önceleri mahalledeki evler geziliyordu. Ancak elim bir trafik kazasında lüp lüp toplayan bir çocuğun vefat etmesi üzerine eski köy meydanında devam etmeye başladık. Bu geleneği de devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.


Çocukların ve ailelerinin katıldığı asırlık lüp lüp hayrı, mutluluk dilekleriyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Kaymak: “Bayramlar birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat”
    1. Vali Kaymak: “Bayramlar birliğimizin..
    2. Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha..
    3. Arpa tarlası alev alev yandı
    4. Bursa’da olaylı seyyar operasyonu
    5. Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti'..
    6. Hasan Ali, İngilizler’in radarında
    7. "331 bin mülteci geri döndü"
    8. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    9. Avrupa’nın ilk sualtı restoranı..
    10. Godiva, MBK Partners’la satış ve..
    11. Mazbatası iptal edilen muhtar yeniden..
    12. Oylar eşit çıktı! Kazanan kura ile..
    13. Boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra..
    14. Binali Yıldırım: “Yapılacak seçimlere..
    15. Çorum lise taban puanları 2019 Çorum..
    16. İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri..
    17. Şanlıurfa’da özel etüt merkezlerine..
    18. Vali drone destekli trafik denetimine..
    19. Binali Yıldırım'dan Yüksek Seçim..
    20. Asırlık birlik ve kaynaşma geleneğini..
    21. Bayram tatili trafiği havadan denetlendi
    22. Başbakan adayı duyurdu: 31 Ekim'de..
    23. GÜNCELLEME - İş vaadiyle..
    24. Tunceli lise taban puanları 2019..
    25. Başkan Kazgan’dan Bayram mesajı
    26. Almanya'da koalisyon ortağı SPD..
    27. Gölbaşı ilçesinde oyun parklarına..
    28. Sakarya ve Karabük'te trafik kontrolü
    29. Çölyak ve PKU hastalarına..
    30. Otomobil istinat duvarına çarptı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular