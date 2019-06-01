Asırlık kervansaray konuklarını ağırlayacak Şanlıurfa'da bulunan ve Eyyübiler dönemine ait Han el-Barur Kervansarayı, yerli ve yabancı turistlerin konaklayıp ihtiyaçlarını karşılayacağı bir mekana dönüştürülüyor.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Eyyübiler dönemine ait 800 yıllık Han el-Barur Kervansarayı, yürütülen restorasyon çalışmasıyla tarihteki misyonu gibi yerli ve yabancı turistlerin konaklayıp ihtiyaçlarını karşılayacağı bir mekana dönüştürülüyor. Kervansarayda, geçen yıl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talebiyle 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Programı kapsamında restorasyon çalışmasına başlandı. Maliyeti 6,5 milyon lirayı bulan restorasyon çalışmaları kapsamında alanında uzman kişilerce, kervansarayda yoğun bir çalışma yürütülüyor. 800 yıllık geçmişiyle bölgenin önde gelen tarihi yapılarının başında gelen Han el-Barur Kervansarayı, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tek mola noktası olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.