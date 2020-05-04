Asırlık gelenek koronavirüse rağmen yaşatılıyor

Mevlana’nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani’nin 13. yüzyılda başlattığı fakirlere, düşkünlere, yolculara ve talebelere ramazan ayında yardım geleneği, Kırşehir’de yaptırdığı caminin de bulunduğu mahalleli tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yaşatılıyor.

İmaret Camisi imamı Ömer Olgun, yaptığı açıklamada, Türkmani’nin Mevleviliği yayması için Mevlana’nın oğlu Sultan Veled tarafından 12. yüzyılda Kırşehir bölgesine gönderildiğini söyledi.

Türkmani’nin burada vakıf kurarak içinde aşevinin de olduğu imarethane açtığını anlatan Olgun, o zamanki vakfın sınırlarında bugün birçok mahalle, bir ilçe ve bir beldenin bulunduğunu kaydetti.

Mahalleli olarak Türkmani’nin geleneklerini sürdürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Olgun, 2 yıldır ramazan aylarında aralarında topladıkları paralarla sokak iftarları verdiklerini hatırlattı.

Süleyman Türkmani’nin yaptırdığı İmaret Camisi’nin Ankara-Kayseri kara yolunun yanında bulunduğunu anlatan Olgun, iftar programlarına fakirinden düşkününe, talebesinden yolcusuna kadar yüzlerce insanın katıldığını ve onun ruhuna dua ettiklerini belirtti.

Olgun, şöyle konuştu: “Ramazan ayındaki iftar geleneğini koronavirüs nedeniyle yapamadık. Geçen sene geniş kapsamlı iftara 800’den fazla kişi teşrif etmişti. Bu sene iftar veremeyince geniş kapsamlı bir yardım kampanyası düzenledik. Cemaatimizin bu yardım kampanyasına hem maddi hem de manevi katkıları oldu. Evinden erzak getirenler, para yardımı yapanlar, bunların hepsini birleştirdik. Büyük bir organizasyonla 41 aileye ulaştırdık. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz.”