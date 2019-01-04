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Asırlık caminin restorasyonuna ilk taş

Antalya'da 1896'da çıkan yangının ardından kullanılamaz hale gelen Şehzade Korkut Camisi'nde restorasyon çalışmaları kapsamında ilk taş yerine konuldu- Antalya Valisi Münir Karaloğlu:- "Kaleiçi çok değerli bir yer. Şehzade Korkut Camisi de Kaleiçi'nin en değerli bölümlerinden bir tanesi. İnşallah burayı 2019 sonu ibadete açacağız"

04 Ocak 2019 Cuma 15:44
Asırlık caminin restorasyonuna ilk taş

ANTALYA (AA) - Antalya'nın ilk camilerinden olduğu belirtilen ve 1896'daki yangından sonra kullanılamaz hale gelen Şehzade Korkut (Kesik Minare) Camisi'nde restorasyon çalışmaları kapsamında ilk taş yerine yerleştirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, caminin ilk taşını yerleştirme töreninde, yaklaşık 700 yıllık caminin kentin fethinin simgelerinden olduğunu söyledi.

Caminin kentteki ilk Türk İslam eserlerinden olduğunu belirten Karaloğlu, vakıf eseri olan caminin Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından izler taşıdığını vurguladı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında ilk duvar ve minarenin güçlendirmesini yaptıklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Caminin yeniden ayağa kaldıracağımız bölümleriyle ilgili ilk taşı bugün konuldu. Caminin yüzde 70'i ayakta. Yüzde 30'unu da tamamlama çalışması yapacağız. Bu camiye ibadet ve ziyaret için girenler birçok medeniyetin izini görebilecek. Bu cami adeta bir müze cami olarak hizmet verecek. Yaptığımız bütün çalışmaları Antalya Koruma Kurulu ve bilim heyetinin gösterdikleri yol doğrultusunda yapıyoruz. Tarihi Kaleiçi'ne gelenler artık Şehzade Korkut Camisi'ni de ziyaret edebilecek.

Kaleiçi çok değerli bir yer. Şehzade Korkut Camisi de Kaleiçi'nin en değerli bölümlerinden bir tanesi. İnşallah burayı 2019 sonu ibadete açacağız."

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata da 123 yıldır ibadete kapalı camiyi, aslına uygun şekilde kısa sürede restore ederek ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

Genel müdürlük olarak 10 bine yakın vakıf ve kültür varlığından 6 binini ayağa kaldırdıklarına değinen Hürata, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir hızla bunu yaptık. Zamanla bu performansımızı geliştirmeyi, daha kaliteli restorasyon uygulamaları yapmayı düşünüyoruz. Yurt dışında da 7 ülkede 50'ye yakın ecdat yadigarı eseri ayağa kaldırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu, ilk taşın yerleştirilmesinin ardından camiyi gezerek restorasyon çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:44
  1. Antalya Valisi Münir Karaloğlu
  2. Kesik Minare
  3. şehzade korkut
  4. Vakıflar Müdürlüğü

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