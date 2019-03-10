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Asırlık ahşap köprü restore ediliyor

Ordu’da asırlık ahşap köprünün aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

10 Mart 2019 Pazar 10:40
Asırlık ahşap köprü restore ediliyor

Ordu’da zamana direnmeye çalışan asırlık ahşap köprünün aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

 

Kabadüz ile Ulubey ilçelerini birbirine bağlayan tarihi ’Kotana Köprüsü’ aslına uygun olarak restore ediliyor. İlçenin Derinçay Mahallesi’nin eteğinden geçen Melet Irmağı üzerinde bulunan köprünün restore çalışmaları mahalle halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı. Derinçay Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Rafet Çapa, tarihi köprüyü gelecek nesillerin de görecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Köprünün geçmişinin çok eski yıllara dayandığını belirten Çapa, “Burası tarihi Kotana Köprüsü. Buradaki köprü Kabadüz ile Ulubey ilçelerinin bütün köylerinin yaylalara ulaşmasını sağlamış. Yıllarca yaylalara gitmek isteyenler hayvan sürüleriyle bu köprüyü kullanmışlar. Kotana Köprüsü yıllarca her iki ilçenin insanına hizmet vermiş" dedi.

 

Köprünün restore edilmeye başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Çapa, “Bu köprü bizlerin tarihidir. Devletimiz tarafından köprümüz restore ediliyor. Geçmiş tarihimizi gelecek nesillerimize, çocuklarımıza gösterebileceğiz. Köprünün restore çalışmalarının ardından bizler de patika yolu kullanıma açarak çocuklarımızla birlikte patika yoldan mahallemize yürüyeceğiz” diye konuştu.

 

Çapa, köprünün restore edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:40
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