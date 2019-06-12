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Asırlara meydan okuyan tarihi köprü: Volçan Köprüsü

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Rezve Deresi üzerine kurulu ve Osmanlı dönemine ait bir ayağı Türk, bir ayağı ise Bulgaristan tarafında bulunan üç kemerli Volçan Köprüsü, asırlardır ayakta kalarak tarihe meydan okuyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:35
Asırlara meydan okuyan tarihi köprü: Volçan Köprüsü

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Rezve Deresi üzerine kurulu ve Osmanlı dönemine ait bir ayağı Türk, bir ayağı ise Bulgaristan tarafında bulunan üç kemerli Volçan Köprüsü, asırlardır ayakta kalarak tarihe meydan okuyor.


Asırlara meydan okuyan tarihi köprü, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in takibiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Tarihi Köprüler Restorasyon Programına alındı. 2019 Yılı Tarihi Köprüler Restorasyon Programına alınan tarihi köprünün restorasyon projelerinin hazırlanması ve Koruma Bölge Kurulunca onaylanmasının ardından Volçan Karahasan Köprüsünün onarımı yapılacak. Boztaş köyünün 5,1 kilometre kuzeybatısında, İncesırt köyünün 4,7 kilometre kuzeydoğusunda Bulgaristan sınır hattını oluşturan Rezve Deresi üzerinde bulunan Volçan Köprüsü’ne köprüye araçla ulaşım sağlanamıyor. Köprüyü ziyaret etmek isteyenler ormanın içerisinde yürüyerek gitmek durumunda kalıyor.



17.5 kilometrelik yürüyüşle ulaşılıyor


Kırklareli’nin İncesırt köyünde başlayıp yine bu köyde tamamlan yedi saat boyunca yapılan yaklaşık 17,5 kilometrelik doğa yürüyüşü ile köprünün olduğu yere ulaşabiliyor. Kesme taş ile üç kemerli olarak yapılmış köprünün günümüzde sadece tek kemeri sağlam. Kuzeybatı, güneydoğu istikametinde olan köprünün güneydoğu tarafı olan Türkiye kısmındaki kemeri ayakta. Diğer kısmın ise çöktüğü görülüyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:35
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