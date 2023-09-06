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Kadın - Aile Aşırı zayıflatır, ödem ve yağ yaktırır: Resmen iğne ipliğe dönüyor! Yaz aylarında yağ yaktıran altın formül!
Kadın - Aile

Aşırı zayıflatır, ödem ve yağ yaktırır: Resmen iğne ipliğe dönüyor! Yaz aylarında yağ yaktıran altın formül!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 21:36:00 - 2023-09-06 21:40:10
Aşırı zayıflatır, ödem ve yağ yaktırır: Resmen iğne ipliğe dönüyor! Yaz aylarında yağ yaktıran altın formül!

Yağ yaktıran maydanozlu limonlu kür tarifi nasıl yapılır? Limon yağ yakıcı özelliği sayesinde vücutta depolanan yağları cayır cayır yakar. Yaz mevsiminde tatilde fazla kaçırılan yemek sonrası alınan kilolardan kurtulmak için...

Aşırı Zayıflatır (Ödem Ve Yağ Yaktırır ) Tarifi İçin Malzemeler

1 bağ maydanoz sapı
1 limon
Taze zencefil (Yarım limon büyüklüğünde)
2. 5 litre su

Bu detoks suyu ile hızlı bir şekilde zayıfladığınızı göreceksiniz sabah taze olarak yapıp akşama kadar bitirelim günlük su ihtiyacımızı bu su ile karşılayalım en fazla 3 gün üst üste yapılır sonra 1 hafta ara verip tekrar yapabilirsiniz hızlı bir şekilde yağ yakmaya ve ödemi atmaya yarayan bir içecek üstelik yapımı da oldukça kolay buyrun yapımına.

Öncelikle maydanoz saplarını ayıklayıp güzelce yıkayalım.
Tencereye alıp bir limonun suyunu tencereye sıkıp kabukları da tencereye alalım.
Zencefili ince kıyıp ekleyip en son 2. 5 litre su koyup kaynamaya bırakalım.
Kaynayınca 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alalım süzüp gün boyu tüketelim hepsi bu kadar 
Not : hamile hanım ve emziren annelerin kullanması uygun değildir sağlıkla kalın.

Vücuttaki Ödemi Ne Söktürür? Bazı meyve ve sebzeler ödem sökmek için oldukça yararlıdır. Bunlardan bazıları: kivi, ananas, kayısı, greyfurt, muz, nar, maydanoz, dereotu, kırmızı turp ve şalgam suyu, enginar, salatalık, süt, kefir, yoğurt olarak sıralanır.

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