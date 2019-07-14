0553 313 94 23

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aşırı yük altında kalmaya dayanamayıp, yere yığılan atı ölüme terk ettiler.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:07
Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aşırı yük altında kalmaya dayanamayıp, yere yığılan atı ölüme terk ettiler.


İslahiye’ye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde aşırı yük altında kalmaya dayanamayan at, yere yığıldı. Sahibi tarafından yol kenarında ölüme terk edilen atı görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bu sırada bazı hayvan severler, atın yerden kalkması için ata su içirmeye ve ot yedirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ölüme terk edilen at, belediyenin kepçesiyle yattığı yerden halatlar yardımıyla kaldırılarak, tedavi için İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi’ne götürüldü.


Atın yerde hareketsiz yattığını görüp yetkililere haber veren Abdulbaki Sağlam, "Gece 22.00 sıralarında evimden çıktım ve yol kenarında bir atın yattığını gördüm. Ata su içirdim, arpa ve saman yedirdim. Üşür diye üzerine eski battaniye kapattım. Günlerdir bu at burada can çekişiyor. Atın neden burada yattığını bilmiyorum. Hayvan haklarından bahsediliyor. Bu hayvanın burada böyle durması yazık" dedi.


Yaşam merkezinde tedaviye alınan sahibi belirsiz at, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu. Atı yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip haklarında para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enes Ünal'a ABD'den vize engeli
    1. Enes Ünal'a ABD'den vize engeli
    2. Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü..
    3. Adana’da kaçak içki operasyonu
    4. 400 yıllık mahallede üretici kadın..
    5. KKTC Başkonsolosundan Başkan Ataç’a..
    6. Memur Senve Eğitim Bir Sen’den 15..
    7. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    8. Gökten koltuk düştü
    9. Karaman’da Türk Devletleri Dil Kupası..
    10. Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı,..
    11. Belediyeler Birliğinden hizmet içi..
    12. Başkan Gür, şehit ve gazi ailelerini..
    13. Güvenlik güçleri göz açtırmıyor! 3..
    14. Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal’dan 15..
    15. PKK’lı hainlere pençe üzerine pençe..
    16. Başkan Kuş’tan 15 Temmuz mesajı
    17. Baydilli’den 15 Temmuz Demokrasi ve..
    18. 15 Temmuz için gönülden gönüle
    19. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra..
    20. İlkadım’da personelle istişare..
    21. Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu
    22. Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde..
    23. Kahvehane önünde otururken traktör..
    24. Yıldırım’dan 15 Temmuz mesajları!..
    25. İşitme engelli Ankara kedisi Başkan..
    26. 15 Temmuz şehitleri anısına tenis..
    27. Telefon kullananlanlar dikkat! Bir..
    28. CHP’li Bekaroğlu rekor israfı..
    29. Yaralı yabani hayvanlar bu merkezde..
    30. Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan,..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi