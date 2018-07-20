Aşırı yeme isteği neden olur?

Bu rahatsızlığı tespit edebilmek için kişinin yeme anındaki davranışlarını gözlemlemek gerekir. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler gün içerisinde çok fazla yemek yer ve normal insanlara oranlara porsiyonları ve öğünleri çok yoğun bir şekilde geçirir.

Fiziksel açlık hissi olmasa ve zihinsel olarak sürekli bir açlık hissiyatı ortaya çıkar. Hastalığın bir diğer özelliği ise kişilerin bu yeme davranışından sonra pişmanlık duymasıdır. Bazı hastalar ise suçluluk duyar. Tedavi edilmemesi durumunda rahatsızlık depresyon boyutlarına ulaşabilir.

Aşırı yeme isteği olan kişiler genelde obezite problemi yaşayan insanlardır. Ancak bazı durumlarda normal kiloda olan insanlar da aşırı yeme davranışı sergileyebilir. Aşırı yeme, yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, kan ve sindirim sistemi hastalıkları gibi sorunlara neden olabilir.

Aşırı yeme rahatsızlığının nedenleri arasında, yapılan araştırmalar depresyon eğilimini veya belirtisini göstermektedir. Bununla birlikte günlük yaşamda ve iş hayatındaki stres, aşırı kaygı, öfke, sıkıntı, üzüntü gibi davranışsal etkenler yeme düzenini etkileyebilir. Bilinçaltındaki etkiler de yeme bozukluğunu tetikleyebiir. Kişilerin çocukluk dönemlerinde özellikle yemek konusunda ailesinden baskı görmesi yeme isteğinin ilerleyen dönemlerde artmasına yol açabilir.

Hormonal etkenler de aşırı yeme isteğinin doğmasına neden olur. Bu etkiden dolayı ortaya çıkan rahatsızlıklar obezite gibi ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Hormonal etkiden dolayı oluşmayan rahatsızlıklar duygusal bozukluk içerisinde değerlendirilir ve tedavisi psikiyatristler tarafından yürütülür.

Aşırı yeme isteğinin tedavi edilebilmesi için bu sorunun nedeni ortaya konulmalıdır. Psikoterapi yöntemi hastalığın tedavisinde kullanılan uygulamaların bazılarıdır.

Kişinin aşırı yeme isteğine neden olan davranışların ortadan kaldırılması rahatsızlığın giderilmesini sağlar. Hormonal rahatsızlıklarda ise kişinin kilosu ve yeme davranışı kontrol altına alınmalıdır. Burada farklı yöntemler kullanılır.

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