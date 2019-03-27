Aşırı yağışlar menfezlerde tahribata neden oldu Batman’ın Kozluk ilçesinde etkisini sürdüren aşırı yağışlar, menfezlerde tahribat oluşturdu.

Batman’ın Kozluk ilçesinde etkisini sürdüren aşırı yağışlar, menfezlerde tahribat oluşturdu.

İlçeye bağlı Yapaklı ve Yıldızlı grup köy yolunda etkili olan yağmur yoldaki menfezlerin tıkanmasına ve su birikintilerin oluşmasına neden oldu. Biriken suyun gücüne dayanamayan menfezler bozulurken yolun 13. kilometresinde ciddi hasar meydana geldi. Kaymakamlığa bağlı İlçe Özel İdare ekipleri bozulan menfezlerin onarımı için harekete geçti. Hasar gören noktalara müdahalede bulunan ekipler, tüm ilçe genelinde teyakkuzda olduklarını, yaşanan çökme, heyelan ve yol kaymalarına anında müdahale etmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

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