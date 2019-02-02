Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü taştı.

İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 farklı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları'nda bulunan çamur banyoları, kaplıca havuzları ve tesisler yağışlarla oluşan lodos nedeniyle sular altında kaldı.

Kaplıcalara gelen vatandaşlar araçlarını göl kıyısına bırakarak taşan suların içinden yürüyüp tesislere ulaştı. Bazı vatandaşlar, gölden taşan suların altında kalan kaplıcalarda suya girdi.

Yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü kenarında bulunan yürüyüş yolu ve bazı işletmelere ait masa sandalyeler de su altında kaldı.



Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl yağışların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ceylan aşırı yağışlar ve etkili lodos nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün taştığını belirterek, "Çok şükür ilçemizde ve kaplıcalarda herhangi bir zarar yok." dedi.

Tesisler içerisinde 2 açık ve 2 kapalı havuzun bulunduğunu aktaran Ceylan, ilçede birkaç gündür etkili olan lodos nedeniyle gölde ve kanallarda şişme olduğunu dile getirdi.