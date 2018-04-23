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Aşırı yağışlar can aldı

Afrika'nın doğusunda yer alan Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları ve sel felaketleri can aldı. Aşırı yağışlarda 15 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:23
Aşırı yağışlar can aldı

Ülkedeki yerel yöneticilerin ulusal basında yer alan açıklamalarına göre, Nakuru eyaleti ile Nyadarua arasındaki şehirlerarası yolda sel sularına kapılan bir araç içinde bulunan aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Machakos eyaletinde de şiddetli yağış nedeniyle taşan Masina Nehri'ni geçmeye çalışan bir anne ile 5 yaşındaki kızı sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

Ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen su taşkınları ile sel felaketlerinden dolayı 6 kişinin öldüğü kaydedildi.

SON İKİ GÜNDE 2 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Öte yandan 2 gündür devam eden şiddetli yağmurların etkisiyle ülkenin en uzun nehri Tana'nın taştığı ve bölgede bulunan köylerdeki birçok ev ve işyerini su bastığı duyuruldu. Köylerdeki 2 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, hatta bazı ailelerin geceyi ağaçların üzerinde geçirdiği bildirildi.

Kenya Kızıl Haç'tan yapılan açıklamalarda, Tana Nehri çevresinde sel felaketinin yaşandığı bölge sakinlerini tahliye etme çalışmalarının devam ettiği, bölgede geçici olarak oluşturulan acil yardım kamplarının dolduğu ifade edildi.

ÜLKENİN BAŞKENTİ İLE TURİSTİK ŞEHRİ ARASINDAKİ YOL ULAŞIMA KAPANDI

Bu arada başkent Nairobi ile kıyı kesimindeki turistik Mombasa şehrindeki bazı yolların su baskınlarından dolayı kapatıldığı, gece boyunca şehirlerarası ulaşımın durdurulduğu, insanların araçlar içinde sabahladığı belirtildi.

Kenya'da mevsimsel yağmurların başlamasıyla mart ayından bu yana ülke genelinde 20 bin kişinin acil gıda ve barınma yardımına ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:23
  1. Kenya
  2. aşırı yağışlar
  3. sel felaketi

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