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Aşırı yağış hububat rekoltesini etkiledi

Haziran ayında Eskişehir’de yaşanan yoğun yağış nedeniyle hububatların kalitesinde ve rekoltede düşüş bekleniyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
Aşırı yağış hububat rekoltesini etkiledi

Haziran ayında Eskişehir’de yaşanan yoğun yağış nedeniyle hububatların kalitesinde ve rekoltede düşüş bekleniyor.


Tarım sektöründe başı çeken arpa ve buğday üretimi, Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen İç Anadolu Bölgesi’nin arpa ve buğday üretiminde önde gelen şehirlerinden olan Eskişehir’de, Haziran ayındaki yoğun yağış nedeniyle hububat rekoltesinde düşüş yaşandı. Mevsim normallerine göre Eskişehir’de Haziran ayının yağış ortalaması 24,4 kilogramken şehir geneline 57,6 kilogram yağış düştü. Yağışlardaki yaklaşık yüzde 135 oranındaki artış ve ani yağmurlar sebebiyle bazı ürünler rutubetli şekilde toplandı, bazıları ise kalitesi düştüğü için hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ayrıldı. Öte yandan, üreticinin son dönemde buğday ekmekten vazgeçmesi ve başka tarla ürünlerine yönelmesi de hububattaki rekolte düşüşüne zemin hazırladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, “Ekim zamanında üretici buğday ekmekten bir miktar vazgeçti. Dolayısıyla buğday ekim alanları daraldı ve çiftçimiz başka tarla bitkilerine yöneldi. Ekim alanlarının azalması sebebiyle bölgemizde önceki yıllara göre buğdayda bir rekolte düşüklüğü bekliyoruz” dedi.



“Yağışın azı karar, çoğu zarar”


Eskişehir’de Haziran ayında gerçekleşen aşırı yağışın da hububat rekoltesinin düşmesine neden olduğunu vurgulayan Zeydan, son günlerde borsaya yaklaşık 2 bin ton arpa geldiğini söyledi. Çifteler, Sivrihisar, Seyitgazi gibi ilçelere düşen yağışın metrekare başına 110 kilograma ulaşarak yüzde 200 artış gösterdiğini kaydetti. Eskişehir’de arpa alım fiyatlarının piyasaya kıyasla daha yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Ömer Zeydan, “Yağış yağış diye beklenir durur, bunun azı karar çoğu zarar. Eskişehir bölgesi için Haziran ayı enteresan bir aydı. Bölgemizin Haziran ayı ortalaması 24,4 kilogram yağış. Bu yıl Haziran ayında 57,6 kilogram yağış düştü. Yani yüzde 135 civarında artış var. Bu istenmedik bir durum ve yağışlar çok ani, çok kısa sürede büyük miktarlarda düşüyor. Yani 3 ayda alabileceğiniz yağışı 30 dakikada alabiliyorsunuz. Dolu olarak yağdığında geçtiğimiz günlerde yakın köylerimizde yüzde 100’e varan hasarlara sebep oldu. Sivrihisar, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerimizde metrekareye 110 kilogram yağış düştü yüzde 200 artmış. Maalesef bu yıl böyle bir şey yaşadık. Buna rağmen arpa harmanımız başladı. Son 3 gündür ciddi miktarda borsamıza günde yaklaşık 2 bin ton arpa geliyor. Bunun da yükselmesini bekliyoruz ve birkaç gün içerisinde buğday hasadıyla yoğunluk bekliyoruz. Arpa alım fiyatları piyasaya göre Eskişehir’de biraz daha yüksek” şeklinde konuştu.



“Bazı köylerimizden rekor rekolte haberleri geliyor”


Eskişehir bölgesine düşen aşırı yağışa rağmen birim başına hububat rekoltesinde ciddi bir düşüş beklemediklerini, hatta bazı köylerden rekor rekolte haberleri aldıklarını aktaran Zeydan, “Birim başına rekoltede ciddi bir artış olmasa da çok fazla düşüşün olacağı kanaatinde değiliz. Hatta bölgemize bağlı bazı köylerimizden rekor rekolte haberleri geliyor bu sevindirici bir olay. İnşallah arpa ve buğdayda fiyatlar ve ürün miktarı çiftçimizi memnun eder” diye konuştu.



“Miktarımız yeterli ancak kaliteye geldiğimizde sıkıntımız var”


Türkiye’de hububatların yeterli miktarda, hatta daha fazlasının üretildiğinin altını çizen Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, kalitesizlik nedeniyle üretilen buğdayın hayvan yemi olarak kullanıldığını ve insan gıdası için kaliteli buğdayın ithal edildiğini belirtti. Zeydan, “Tarım sektörü dünyada stratejik bir sektör. Tarımın içerisindeki en stratejik ürün de buğday. Buğday üretimini kaliteli ve yüksek düzeyde gerçekleştirmeliyiz. Türkiye’de ülkemize yetecek kadar buğday üretiyoruz. Hatta daha fazlasını üretiyoruz. Savaş stoklarıyla birlikte miktarımız yeterli ancak kaliteye geldiğimizde sıkıntımız var. İnsan gıdası için ürettiğimiz buğdayı vasıfsızlık ve kalitesizlik yüzünden hayvan yeminde kullanıyoruz ve kaliteli buğdayı da ithal etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bahsettiğim vasıfsız yemlik buğdaydan ekmeklik un üretemiyorsunuz“ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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