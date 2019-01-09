Terleme sorunu hangi bölüme gidilir

Sıcak havalarda herkesin başına gelen bir olaydır terlemek. Ancak havaların sıcak olmadığı durumlarda bili bazı insanlarda sıklıkla aşırı terleme görülmekte. Sıklıkla görülen terleme bir hastalık mıdır? Aşırı terleme bir hastalık belirtisi midir? Koltuk altı terlemesi, el terlemesi için hangi bölüme gidilir? Çok terleyen kişi hangi doktora gitmeli?

Sıcak ya da soğuk havalarda terleyen vatandaşlar doktora gitmek istediğinde hangi bölüme gitmeli? Terleme sorunu olanlar için kabus dolu günler başladı. ‘Eller, koltuk altı, ayaklar ve yüz bölgesi başta olmak üzere vücudun olması gerekenden fazla terlemesi’ olarak adlandırılan aşırı terleme sorunu, kişinin kariyerinde sosyal hayatına hatta özel hayata kadar pek çok soruna neden oluyor. Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar, kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, aşırı terleme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için hangi doktordan randevu alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.

Aşırı terleme için hangi doktora gidilir?

Terleme sorunu olan hastalar dahiliye-İç hastalıkları bölümüne gidilmeli. İşte Dahiliye bölümünü baktığı hastalıklar:

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Terleme,

Ağız kuruluğu

Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

Sık idarara çıkma

Karın ağrısı

Mide ağrısı

Mide eksimesi

Gastrit,

İshal, Kabızlık,

Tansiyon