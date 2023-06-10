Aşırı sol tehlikesi büyüdü

Almanya'da araştırma şirketi YouGov'un halk arasında gerçekleştirdiği anketten, son günlerde çok tartışılan aşırı solcuların 'tehlikeli' olarak görüldüğü sonucu çıktı. Halkın yüzde 59'u, ülkedeki aşırı solculuğun şu anda yüksek tehlike olduğuna inanıyor. Katılımcıların yalnızca yüzde dördü aşırı solculuğun hiçbir tehlike oluşturmadığını ifade ediyor.

HEDEFLERİNDE POLİS VAR

Ülkenin iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Dairesi'nce aşırı sol 'yüksek düzeyde' radikalleşti. Teşkilatın aşırı sola dair 2022 raporuna göre, şiddete meyilli aşırı solcuların sayısı 700'den 10 bin 300'e yükseldi. Aşırı sol şiddetin odak noktasını polisler oluşturuyor. Şiddet eylemleri ise profesyonel hareket eden küçük gruplarca, planlı ve hedef gözetilerek düzenleniyor. FRANKFURT

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