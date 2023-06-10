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Avrupa Aşırı sol tehlikesi büyüdü
Avrupa

Aşırı sol tehlikesi büyüdü

Yeniakit Publisher
2023-06-10 09:14:00 -
Aşırı sol tehlikesi büyüdü

Almanya’da ırkçılardan sonra aşırı solcular da artık tehlike oluşturuyor. Bir araştırmaya göre, halkın yüzde 60’ı aşırıya kaçan sol grupları tehlike olarak görüyor

Almanya'da araştırma şirketi YouGov'un halk arasında gerçekleştirdiği anketten, son günlerde çok tartışılan aşırı solcuların 'tehlikeli' olarak görüldüğü sonucu çıktı. Halkın yüzde 59'u, ülkedeki aşırı solculuğun şu anda yüksek tehlike olduğuna inanıyor. Katılımcıların yalnızca yüzde dördü aşırı solculuğun hiçbir tehlike oluşturmadığını ifade ediyor.

HEDEFLERİNDE POLİS VAR

Ülkenin iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Dairesi'nce aşırı sol 'yüksek düzeyde' radikalleşti. Teşkilatın aşırı sola dair 2022 raporuna göre, şiddete meyilli aşırı solcuların sayısı 700'den 10 bin 300'e yükseldi. Aşırı sol şiddetin odak noktasını polisler oluşturuyor. Şiddet eylemleri ise profesyonel hareket eden küçük gruplarca, planlı ve hedef gözetilerek düzenleniyor. FRANKFURT 

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Yorumlar

Almancı kadir

Almanyada Türkler olarak sol partilere oy veriyoruzki bu nazi pislikleri coşmasın rahat rahat yaşayabilelim. ama yok solda coştu herşeyin fazlası zarar. çok sıkıntı çekiyoruz.
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