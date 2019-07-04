Aşırı sıcaktan fenalaşıp baygınlık geçirdi Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir genç, aşırı sıcaktan fenalaşıp baygınlık geçirdi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir genç, aşırı sıcaktan fenalaşıp baygınlık geçirdi.

Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Yunus Emre Bulvarında yaşanan olayda Erdal Durmuş isimli genç, aşırı sıcaktan baygınlık geçirerek aniden yere düştü. Çevredeki vatandaşlar baygınlık geçiren gence yardım ederken, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri baygınlık geçiren Durmuş’a müdahale etti. Yapılan kontrolde Erdal Durmuş’un yüksek tansiyon hastası olduğu belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.