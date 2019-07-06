Aşırı sıcaklar sokak hayvanlarını da etkiliyor Kilis’te, aşırı sıcaktan bunalan sokak köpekleri, sıcaklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığınıyor.

Kilis’te, aşırı sıcaktan bunalan sokak köpekleri, sıcaklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığınıyor.

Tüm Türkiye’de etkili olan aşırı sıcaklar, insanları gibi hayvanları da etkiliyor. Sokak köpekleri aşırı sıcaklardan etkilenmemek için refüjlerde ağaç gölgelerinde oturarak zaman geçiriyor. 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklar yüzünden sokak köpekleri, aşırı sıcağın etkisiyle kendilerini gölge yerlere sığınarak sıcaktan korunuyor.

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