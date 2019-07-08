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Aşırı sıcaklar dondurmacıların yüzünü güldürdü

Aydın’da yaklaşık bir haftadır devam eden çöl sıcakları birçok sektörde durgunluğa neden olurken dondurmacıların yüzünü güldürdü.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:15
Aşırı sıcaklar dondurmacıların yüzünü güldürdü

Aydın’da yaklaşık bir haftadır devam eden çöl sıcakları birçok sektörde durgunluğa neden olurken dondurmacıların yüzünü güldürdü. Özellikle kırsal kesimlerde ve yazlık tarla ve bahçelerde çalışanların için dondurmacılar köy servisleri başlattı. Dondurma servisi köylüleri mutlu ederken, işlerin yoğunluğu da dondurmacıların yüzünü güldürdü.


Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde pastane işleten dondurmacı Uğur Yardımcı, tarla ve bahçelerde çalışanlarla kırsal mahallelerde yaşayanlar için dondurma servisi başlattı. Karpuzlu’nun yanı sıra Çine ve Milas’ın köylerine de her gün sefer düzenlediklerini belirten dondurmacı Uğur Yardımcı, artan sıcaklarla birlikte işlerin oldukça yoğunlaştığını söyledi. Ses düzeni kurduğu soğutuculu aracı ile her gün onlarca köyü dolaşıp vatandaşları serinleten Uğur Yardımcı, pastaneye gelemeyenlerin de tatlı serinliği yaşaması için bu servisi sürdürdüklerini söyledi.


“Para kendiliğinden geliyor amacımız hizmet”


Hayatta her şeyin para demek olmadığını iyi hizmet edince paranın kendiliğinden geldiğini belirten Uğur Yardımcı, “Dondurma yaz aylarının asırlık vazgeçilmez tadı. Ancak merkezden uzak yerlerde yaşayanlar pastaneye gidemediği için biz yıllardır halkın ayağına gidiyoruz. Dağ başındaki çobandan ovada yaşayan tarım işçilerine kadar herkesin dondurma yiyebilmesi için her yaz köy köy, ova ova dolaşıp isteyen herkese dondurma ulaştırıyoruz. Sıcaklar pek çok sektörde işleri durgunlaştırdı ama bizim işler sıcaklık arttıkça artıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:15
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